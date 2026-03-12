https://crimea.ria.ru/20260312/pri-pozhare-na-zavode-v-rostovskoy-oblasti-postradali-pyat-chelovek-1154287304.html
При пожаре на заводе в Ростовской области пострадали пять человек
Уголовное дело возбуждено после пожара на стекольном заводе в Ростовской области, где пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщили в Следкоме России по региону. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после пожара на стекольном заводе в Ростовской области, где пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщили в Следкоме России по региону.Следствие установило, что, 11 марта на территории предприятия "Каменский стекольный завод" в городе Каменск-Шахтинский произошло возгорание. В результате происшествия пятеро рабочих получили телесные повреждения различной степени тяжести.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших возникновению пожара. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК РФ.В начале марта сообщалось, что в Тульской области кровля цеха завода по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда на площади 1200 квадратных метров. Один человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после пожара на стекольном заводе в Ростовской области, где пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщили в Следкоме России по региону.
Следствие установило, что, 11 марта на территории предприятия "Каменский стекольный завод" в городе Каменск-Шахтинский произошло возгорание. В результате происшествия пятеро рабочих получили телесные повреждения различной степени тяжести.
"Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", – сказано в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших возникновению пожара. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК РФ.
В начале марта сообщалось, что в Тульской области кровля цеха завода по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда
на площади 1200 квадратных метров. Один человек погиб.
