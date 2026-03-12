https://crimea.ria.ru/20260312/pozhalovatsya-na-kollektorov-mozhno-cherez-gosuslugi-1154269774.html

Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги

СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. Теперь жители России и иностранцы могут пожаловаться на надоедливых кредиторов или коллекторов на портале Госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры РФ.Отмечается, что заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.Пожаловаться может сам должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.Ранее первый зампредседателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев заявил, что россиянам, у которых есть два и более кредитов, впервые представится возможность погасить кредиты по специальному плану без судов и объявления о банкротстве. Соответствующий законопроект в Госдуме готовятся принять во втором чтении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектораВ Крыму аферисты пытались обмануть участника СВОКрымчане отдали мошенникам почти 100 млн рублей за неделю

