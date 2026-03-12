Рейтинг@Mail.ru
Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги
Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги
Теперь жители России и иностранцы могут пожаловаться на надоедливых кредиторов или коллекторов на портале Госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. Теперь жители России и иностранцы могут пожаловаться на надоедливых кредиторов или коллекторов на портале Госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры РФ.Отмечается, что заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.Пожаловаться может сам должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.Ранее первый зампредседателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев заявил, что россиянам, у которых есть два и более кредитов, впервые представится возможность погасить кредиты по специальному плану без судов и объявления о банкротстве. Соответствующий законопроект в Госдуме готовятся принять во втором чтении.
госуслуги, новости, мошенничество, долги, минцифры рф
Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги

Подать жалобу на коллекторов и кредиторов теперь можно через Госуслуги

12:05 12.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. Теперь жители России и иностранцы могут пожаловаться на надоедливых кредиторов или коллекторов на портале Госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
"Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы", - рассказали в Минцифры.
Отмечается, что заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.
Пожаловаться может сам должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.
"Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные, а также частые звонки и сообщения", - добавили в ведомстве.
Ранее первый зампредседателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев заявил, что россиянам, у которых есть два и более кредитов, впервые представится возможность погасить кредиты по специальному плану без судов и объявления о банкротстве. Соответствующий законопроект в Госдуме готовятся принять во втором чтении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектора
В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
Крымчане отдали мошенникам почти 100 млн рублей за неделю
 
