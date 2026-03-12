https://crimea.ria.ru/20260312/podrazdelenie-mediagruppy-rossiya-segodnya-v-krymu-otmechaet-11-letie-1154259944.html

Подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму отмечает 11-летие

Подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму отмечает 11-летие - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму отмечает 11-летие

Крымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" отмечает 11-ю годовщину со дня создания. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T10:00

2026-03-12T10:00

2026-03-12T10:00

международная медиагруппа "россия сегодня"

риа новости крым

новости крыма

сми

журналистика

россия

крым

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1154260265_0:133:1279:852_1920x0_80_0_0_08a18f52015661a86b08701f6befd651.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Крымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" отмечает 11-ю годовщину со дня создания. 12 марта 2015 года в Симферополе открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр. Крымское подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" было первым федеральным СМИ, которое зашло в российский Крым. Все эти годы мы четко, оперативно и объективно рассказывали о жизни полуострова и всей нашей большой страны. Журналисты подразделения освещали все блокады со стороны Украины, ни на минуту не прекращали работать в блэкаут и пандемию коронавируса, одними из первых были в новых российских регионах и зоне СВО.Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя. Журналисты пишут новости, репортажи и интервью, снимают фотоленты, видеосюжеты, делают уникальные инфографики и другой мультимедийный контент. Сайт имеет корпункты в Феодосии, Керчи и Севастополе.Ежемесячная аудитория составляет около 5 млн человек – это в два раза больше населения Крыма. Нас читают не только в России, но и в Белоруссии, Германии, Казахстане, США и других странах.Журналисты РИА Новости Крым оперативно реагируют на информационные тренды и запросы общества, совершенствуют свою работу, ведут социальные сети, в том числе канал в национальном мессенджере MAX. Аудитория наших подписчиков в соцсетях превышает 180 тысяч.Радиостанция "Спутник в Крыму" является лидером станций разговорного жанра. Ее слушают по всему полуострову, а в интернете – и далеко за его пределами. Запущены трансляции эфиров, которые позволяют следить за эфиром в режиме онлайн.За это время она стала настоящим флагманом в информационном поле полуострова, завоевав доверие слушателей и став неравнодушным и объективным собеседником. Гостями "Спутника в Крыму" за 11 лет стали многие известные люди, в том числе политики, общественники, спортсмены, деятели искусства и многие другие.Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. Круглые столы и брифинги пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств. За эти годы проведено около 1900 мероприятий для СМИ, из них более 1400 - пресс-конференций. В них приняли участие представители иностранных делегаций из более чем 40 стран мира.Работа подразделения направлена и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе. Наши имиджевые проекты - это выставки об СВО, жизни в новых регионах, событиях Великой Отечественной войны и не только. Фотографии и инфографики, выполненные сотрудниками подразделения, легли в основу экспозиций в Ливадийском и Массандровском дворцах, а также ряда площадок по всему полуострову.Отдельно стоит отметить еще одного нашего уникального сотрудника – кота Мостика. Он и почетный экскурсовод, и почетный строитель, а главное – редактор котоновостей с широкой аудиторией поклонников из разных регионов России.Мы были первыми и сегодня мы стали лучшими. Оставайтесь с нами!Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, новости крыма, сми, журналистика, россия, крым, видео, видео