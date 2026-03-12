Рейтинг@Mail.ru
Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе
Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе
В Симферополе подпорная стена обрушилась на припаркованные автомобили, прокуратура начла проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154290432_0:459:846:935_1920x0_80_0_0_d61a21c1bb8410c1029d34b0c632f2c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе подпорная стена обрушилась на припаркованные автомобили, прокуратура начла проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел в четверг днем на улице Битакская. Ход и результаты проверки взяты под контроль, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, симферополь, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе

В Симферополе подпорная стена обрушилась на припаркованные автомобили

17:36 12.03.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымОбрушение подпорной стены в Симферополе
Обрушение подпорной стены в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе подпорная стена обрушилась на припаркованные автомобили, прокуратура начла проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел в четверг днем на улице Битакская.
"В результате происшествия повреждения получили три автомобиля. В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании объекта", - говорится в сообщении.
Ход и результаты проверки взяты под контроль, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
