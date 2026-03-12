https://crimea.ria.ru/20260312/podpornaya-stena-rukhnula-na-avtomobili-v-simferopole--1154290619.html
Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе
В Симферополе подпорная стена обрушилась на припаркованные автомобили, прокуратура начла проверку по факту происшествия.
2026-03-12T17:36
2026-03-12T17:36
2026-03-12T17:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе подпорная стена обрушилась на припаркованные автомобили, прокуратура начла проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел в четверг днем на улице Битакская. Ход и результаты проверки взяты под контроль, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
