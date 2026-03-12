Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
До 3,8 тысячи квадратных метров разросся пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T12:34
2026-03-12T12:42
кубань
краснодарский край
пожар
нефтебаза
происшествия
новости
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. До 3,8 тысячи квадратных метров разросся пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Возгорание в Тихорецком районе вспыхнуло утром в среду после падения обломков беспилотников. Изначально огонь охватил 150 квадратов. Сейчас его площадь выросла в 25 раз.В ночь на четверг силами противовоздушной обороны над регионами России сбили 80 беспилотников, в том числе 30 - над Кубанью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань, краснодарский край, пожар, нефтебаза, происшествия, новости, атаки всу
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз

На Кубани пожар на нефтебазе после атаки беспилотников разросся на 3,8 тысячи квадратов

12:34 12.03.2026 (обновлено: 12:42 12.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. До 3,8 тысячи квадратных метров разросся пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Возгорание в Тихорецком районе вспыхнуло утром в среду после падения обломков беспилотников. Изначально огонь охватил 150 квадратов. Сейчас его площадь выросла в 25 раз.
"Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка составляет 3,8 тысяч квадратных метров. В тушении принимают участие 257 человек, в том числе специалисты МЧС России, 69 единиц техники и пожарный поезд", - сказано в сообщении.
В ночь на четверг силами противовоздушной обороны над регионами России сбили 80 беспилотников, в том числе 30 - над Кубанью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КубаньКраснодарский крайПожарНефтебазаПроисшествияНовостиАтаки ВСУ
 
