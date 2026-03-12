https://crimea.ria.ru/20260312/ploschad-pozhara-na-neftebaze-na-kubani-vyrosla-v-25-raz-1154273100.html
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
До 3,8 тысячи квадратных метров разросся пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T12:34
2026-03-12T12:34
2026-03-12T12:42
кубань
краснодарский край
пожар
нефтебаза
происшествия
новости
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_416:403:1620:1080_1920x0_80_0_0_2bb600c5a919f7a53462559ccac7ff0a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. До 3,8 тысячи квадратных метров разросся пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Возгорание в Тихорецком районе вспыхнуло утром в среду после падения обломков беспилотников. Изначально огонь охватил 150 квадратов. Сейчас его площадь выросла в 25 раз.В ночь на четверг силами противовоздушной обороны над регионами России сбили 80 беспилотников, в том числе 30 - над Кубанью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051027_610:323:1620:1080_1920x0_80_0_0_49aa598b79aa2c93ac6277a33de05aa6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, пожар, нефтебаза, происшествия, новости, атаки всу
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
На Кубани пожар на нефтебазе после атаки беспилотников разросся на 3,8 тысячи квадратов
12:34 12.03.2026 (обновлено: 12:42 12.03.2026)