https://crimea.ria.ru/20260312/peredacha-kievu-yadernogo-oruzhiya--utrata-samosokhraneniya-1154283098.html

Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения

Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения

В Западной Европе начинают утрачивать остатки буквально инстинкта самосохранения. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T16:07

2026-03-12T16:07

2026-03-12T16:11

мнения

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

ядерное оружие

коллективный запад

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Западной Европе начинают утрачивать остатки буквально инстинкта самосохранения. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СВР о рассмотрении в Британии и Франции идеи по передаче Украине ядерного оружия или материалов для его изготовления.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР. Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие для Украины: с какой целью СВР публично заявила об этомМедведев назвал Украину "Страной 404" и предрек конец кризисаЕвропа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), ядерное оружие, коллективный запад, европа, украина