Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения
В Западной Европе начинают утрачивать остатки буквально инстинкта самосохранения. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала... РИА Новости Крым, 12.03.2026
Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения

16:07 12.03.2026 (обновлено: 16:11 12.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Западной Европе начинают утрачивать остатки буквально инстинкта самосохранения. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СВР о рассмотрении в Британии и Франции идеи по передаче Украине ядерного оружия или материалов для его изготовления.
"Все это указывает на то, что во все более оголтелом и слепом стремлении нанести России, как они сформулировали, стратегическое поражение, наши недруги в Западной Европе начинают утрачивать остатки буквально инстинкта самосохранения", – цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что "с удовольствием" получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, но таких предложений он якобы пока не получал.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР. Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.
Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.
