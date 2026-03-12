Рейтинг@Mail.ru
Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Такую точку зрения он высказал в... РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию Politico.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией

12:14 12.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию Politico.
"Я знаю много людей, которые после 2014 года… У нас было много разговоров, диалогов. Ситуация с Крымом так изменила их всех. Для меня они не партнеры, не друзья, даже не люди... Они поддержали воссоединение", - сказал Зеленский в интервью изданию.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
