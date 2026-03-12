https://crimea.ria.ru/20260312/nad-krymom-za-tri-chasa-perekhvatili-i-unichtozhili-esche-6-bespilotnikov-vsu-1154296507.html
Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Еще 14 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО вечером в четверг над регионами РФ, шесть из них ликвидировали над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть вражеских дронов ликвидировали над Крымом, четыре – над Курской областью, два – над Белгородской и еще по одному беспилотнику ВСУ нейтрализовали над Брянской и Калужской областями, перечислили в российском военном ведомстве.30 украинских БПЛА перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом.В первой половине дня в четверг дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом. Днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.В Анапе утром в четверг отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атаки беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260312/ataka-vsu-na-sevastopol--pozhar-ot-oblomkov-i-vybitye-stekla-v-mkd-1154295643.html
23:11 12.03.2026 (обновлено: 23:16 12.03.2026)