Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260312/nad-krymom-za-tri-chasa-perekhvatili-i-unichtozhili-esche-6-bespilotnikov-vsu-1154296507.html
Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ
Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ
Еще 14 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО вечером в четверг над регионами РФ, шесть из них ликвидировали над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T23:11
2026-03-12T23:16
новости крыма
крым
курская область
белгородская область
брянская область
калужская область
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1733074165210caa50a1d4f19576c86e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Еще 14 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО вечером в четверг над регионами РФ, шесть из них ликвидировали над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть вражеских дронов ликвидировали над Крымом, четыре – над Курской областью, два – над Белгородской и еще по одному беспилотнику ВСУ нейтрализовали над Брянской и Калужской областями, перечислили в российском военном ведомстве.30 украинских БПЛА перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом.В первой половине дня в четверг дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом. Днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.В Анапе утром в четверг отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атаки беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
курская область
белгородская область
брянская область
калужская область
новости крыма, крым, курская область, белгородская область, брянская область, калужская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ

Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще шесть украинских беспилотников

23:11 12.03.2026 (обновлено: 23:16 12.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
© РИА Новости . Евгений Биятов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Еще 14 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО вечером в четверг над регионами РФ, шесть из них ликвидировали над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Шесть вражеских дронов ликвидировали над Крымом, четыре – над Курской областью, два – над Белгородской и еще по одному беспилотнику ВСУ нейтрализовали над Брянской и Калужской областями, перечислили в российском военном ведомстве.
30 украинских БПЛА перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом.
В первой половине дня в четверг дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом. Днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.
В Анапе утром в четверг отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атаки беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого дрона.
21:52
