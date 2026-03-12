https://crimea.ria.ru/20260312/nad-krymom-za-tri-chasa-perekhvatili-i-unichtozhili-esche-6-bespilotnikov-vsu-1154296507.html

Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ

Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Над Крымом за три часа перехватили и уничтожили еще 6 беспилотников ВСУ

Еще 14 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО вечером в четверг над регионами РФ, шесть из них ликвидировали над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T23:11

2026-03-12T23:11

2026-03-12T23:16

новости крыма

крым

курская область

белгородская область

брянская область

калужская область

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1733074165210caa50a1d4f19576c86e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Еще 14 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО вечером в четверг над регионами РФ, шесть из них ликвидировали над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Шесть вражеских дронов ликвидировали над Крымом, четыре – над Курской областью, два – над Белгородской и еще по одному беспилотнику ВСУ нейтрализовали над Брянской и Калужской областями, перечислили в российском военном ведомстве.30 украинских БПЛА перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом.В первой половине дня в четверг дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом. Днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.В Анапе утром в четверг отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атаки беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260312/ataka-vsu-na-sevastopol--pozhar-ot-oblomkov-i-vybitye-stekla-v-mkd-1154295643.html

крым

курская область

белгородская область

брянская область

калужская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, курская область, белгородская область, брянская область, калужская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу