https://crimea.ria.ru/20260312/nad-krymom-otrabotala-pvo-1154278178.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Над Крымом отработала ПВО
Еще 20 украинских беспилотников сбили над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T14:27
2026-03-12T14:27
2026-03-12T14:30
атаки всу
атаки всу на крым
пво
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Еще 20 украинских беспилотников сбили над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них 10 уничтожены над территорией Белгородской области, пять – над территорией Курской области, два – над Краснодарским краем, по одному – над территорией Брянской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на КубаниВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_09f3779737e5ecb64abef635f75420ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом и другими регионами России сбиты 20 беспилотников ВСУ
14:27 12.03.2026 (обновлено: 14:30 12.03.2026)