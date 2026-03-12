Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 12.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260312/nad-krymom-otrabotala-pvo-1154278178.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Над Крымом отработала ПВО
Еще 20 украинских беспилотников сбили над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Еще 20 украинских беспилотников сбили над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них 10 уничтожены над территорией Белгородской области, пять – над территорией Курской области, два – над Краснодарским краем, по одному – над территорией Брянской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Как сообщалось, днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на КубаниВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека
атаки всу, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом и другими регионами России сбиты 20 беспилотников ВСУ

14:27 12.03.2026 (обновлено: 14:30 12.03.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Еще 20 украинских беспилотников сбили над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Из них 10 уничтожены над территорией Белгородской области, пять – над территорией Курской области, два – над Краснодарским краем, по одному – над территорией Брянской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПВОМинистерство обороны РФНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
