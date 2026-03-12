Рейтинг@Mail.ru
На Кубани горит нефтебаза
На Кубани горит нефтебаза
На Кубани горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 12.03.2026
На Кубани горит нефтебаза
В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К ликвидации пожара подключены 83 специалиста и 26 единиц техники, уточнили в оперштабе.28 февраля в станице Новоминской потушили горящий после атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод. Тогда огонь также охватил 150 "квадратов". Пожар на Ильском нефтезаводе, который произошел 17 февраля после атаки ВСУ, потушили спустя два дня. Возгорание на площади около 700 квадратных метров вспыхнуло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью. 19 февраля боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области.
На Кубани горит нефтебаза

На Кубани после атаки ВСУ горит нефтебаза

07:10 12.03.2026 (обновлено: 07:53 12.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

"В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара подключены 83 специалиста и 26 единиц техники, уточнили в оперштабе.
28 февраля в станице Новоминской потушили горящий после атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод. Тогда огонь также охватил 150 "квадратов".
Пожар на Ильском нефтезаводе, который произошел 17 февраля после атаки ВСУ, потушили спустя два дня. Возгорание на площади около 700 квадратных метров вспыхнуло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью. 19 февраля боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области.
