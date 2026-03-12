https://crimea.ria.ru/20260312/na-kubani-gorit-neftebaza-1154263356.html
На Кубани горит нефтебаза
На Кубани горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 12.03.2026
На Кубани горит нефтебаза
В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T07:10
2026-03-12T07:10
2026-03-12T07:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.К ликвидации пожара подключены 83 специалиста и 26 единиц техники, уточнили в оперштабе.28 февраля в станице Новоминской потушили горящий после атаки ВСУ нефтеперерабатывающий завод. Тогда огонь также охватил 150 "квадратов". Пожар на Ильском нефтезаводе, который произошел 17 февраля после атаки ВСУ, потушили спустя два дня. Возгорание на площади около 700 квадратных метров вспыхнуло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Позже там загорелся еще один резервуар с нефтью. 19 февраля боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:53 дрона сбиты над Крымом и другими регионами РоссииВ Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожарНа юге России атакованы станции "Газпрома"
На Кубани горит нефтебаза
На Кубани после атаки ВСУ горит нефтебаза
07:10 12.03.2026 (обновлено: 07:53 12.03.2026)