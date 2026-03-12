На Фиоленте девушка сорвалась с 15-метровой высоты
В Севастополе на Фиоленте девушка сорвалась с 15-метровой высоты
© Правительство СевастополяНа Фиоленте девушка сорвалась с 15-метровой высоты
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на мысе Фиолент девушка сорвалась с 15-метровой высоты, рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.
Сообщение о происшествии поступило днем в службу спасения.
"Очевидцы сообщили, что девушка сорвалась и повисла на камнях. Они дождались прибытия спасателей и указали точное место происшествия, что позволило значительно сократить время поиска пострадавшей", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели организовали страховку и спустились к пострадавшей. На девушку надели каску, альпинистское снаряжение и страховку, после чего в сопровождении спасателя подняли по склону и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ей не потребовалась.
"Ситуацию во многом спасло то, что пострадавшая оставалась на месте и не предпринимала попыток выбраться самостоятельно, а помощь спасателей подоспела вовремя", - резюмировали в пресс-службе.
2 марта севастопольским спасателям пришлось помогать женщине на спуске к Яшмовому пляжу на мысе Фиолент. По пути к морю туристка сломала ногу и не смогла продолжить путь.
На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях, требующих помощи спасателей. Ранее сотрудники МЧС провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от новых волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров.
Читайте также на РИА Новости Крым: