На Фиоленте девушка сорвалась с 15-метровой высоты

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на мысе Фиолент девушка сорвалась с 15-метровой высоты, рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.Сообщение о происшествии поступило днем в службу спасения.Прибывшие на место спасатели организовали страховку и спустились к пострадавшей. На девушку надели каску, альпинистское снаряжение и страховку, после чего в сопровождении спасателя подняли по склону и доставили в безопасное место. Медицинская помощь ей не потребовалась.2 марта севастопольским спасателям пришлось помогать женщине на спуске к Яшмовому пляжу на мысе Фиолент. По пути к морю туристка сломала ногу и не смогла продолжить путь.На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях, требующих помощи спасателей. Ранее сотрудники МЧС провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от новых волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг

