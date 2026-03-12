https://crimea.ria.ru/20260312/migratsionnuyu-politiku-v-rf-uzhestochayut--kakie-novye-initsiativy-postupili-1154265082.html

Миграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступили

Миграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступили

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Трудовых мигрантов, работающих в России, предлагают обязать содержать себя и свою семью на уровне, установленном в регионе проживания. Законодательная инициатива находится на рассмотрении. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу будут аннулированы или не выданы, что приведет к сокращению срока пребывания в нашей стране. Налоговые органы и МВД будут обязаны проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у трудового мигранта, уточнил председатель ГД.Также ужесточаются условия для мигрантов, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не будут выдавать или смогут аннулировать, если иностранный гражданин в течение года работал менее 10 месяцев."Предлагаемые меры должны расширить механизмы контроля за трудовыми мигрантами, их семьями, а также доходами. Что, в свою очередь, будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией", – считает Володин.Он также напомнил, что по данным МВД, в 2025 году иностранными гражданами было оформлено 2,3 млн патентов для осуществления трудовой деятельности в нашей стране. Это на 9% больше, чем в 2024 году."Каждый из них внес в бюджет авансовый платеж по НДФЛ. Общая сумма составила 172 млрд рублей – на 39% выше, чем годом ранее. Рост показателей говорит о выводе из тени трудовой миграции. Это стало возможно в том числе благодаря федеральным законам в данной сфере, которых с 2024 года принято 22", – резюмировал Вячеслав Володин.В конце февраля сообщалось, что дети трудовых мигрантов по достижении 18 лет должны будут выехать из России либо оформить патент. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Кабмин. Документ доступен в думской электронной базе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось для мигрантов в РоссииВ Госдуме готовят новые законы для мигрантовВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности

