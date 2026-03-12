https://crimea.ria.ru/20260312/meteorit-vozle-krymskogo-mosta-i-ataki-vsu-na-turetskiy-potok-glavnoe-1154291800.html

Метеорит возле Крымского моста и атаки ВСУ на "Турецкий поток": главное

Метеорит возле Крымского моста и атаки ВСУ на "Турецкий поток": главное - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Метеорит возле Крымского моста и атаки ВСУ на "Турецкий поток": главное

Попытка ВСУ атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани. Теракты Киева против мирных регионов Российской Федерации. Заявление Зеленского о Крыме и... РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Попытка ВСУ атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани. Теракты Киева против мирных регионов Российской Федерации. Заявление Зеленского о Крыме и реальные успехи республики. Удар Израиля по ядерному центру "Талеган" в Иране и первое послание к нации нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Приговор для главаря напавших на "Крокус Сити Холл". Метеорит над Черноморским побережьем.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на "Турецкий поток"Днем в четверг Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в среду над газокомпрессорной станцией "Русская" в Гай-Кодзоре, сообщили в Минобороны РФ. Попытки Киева нанести удары по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае – абсолютно безрассудные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Киевский режим стремится устроить полную энергоблокаду Венгрии, атакуя "Турецкий поток" вслед за блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба".Теракты Киева против мирных регионов РФНовая попытка удара по Крыму отражена в ночь на четверг силами противовоздушной обороны. Над полуостровом, Черным и Азовским морями сбили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого беспилотника. В Анапе утром 12 марта из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах. В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель. В Свердловском муниципальном округе Луганской народной Республики ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом – ранены машинист и его помощник. В Запорожской области боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле, один из них ранен. Также днем в четверг ВСУ атаковали сельхозпредприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района Кубани, один человек погиб, еще двое ранены. Всего в первой половине дня 12 марта над регионами России перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Успехи Крыма и ненависть ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает людьми тех, кто одобрил и поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Достижения и успехи российского Крыма вызывают нечеловеческую злобу у представителей киевского режима. За то время, пока полуостров был под контролем Украины, регион "развивался" по остаточному принципу. Сегодня можно уверенно сказать, что Крым вновь занял достойное место среди регионов России, принося пользу и радость своим жителям и гостям. Так прокомментировала слова Зеленского официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал главное достижение региона за 12 лет. Это, по его мнению, сохранение межнационального согласия.Ситуация в ИранеАрмия обороны Израиля в четверг сообщила об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране. По информации военных, Иран якобы использовал этот комплекс для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия"В этот же день новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил, что Иран будет мстить за жертвы, за погибших из-за ударов со стороны США и Израиля. Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. Верховный лидер Ирана подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте. Он призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.О победе Ирана или США в ближневосточном конфликте речи не идет, считает политолог Павел Шипилин. Он также выразил уверенность в том, что сейчас США могут уйти из ближневосточного региона, но это не означает завершение конфликта.Приговор по делу о теракте в "Крокусе"Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого главаря напавших на "Крокус Сити Холл", а также еще 14 из 19 террористов, передает РИА Новости.Также суд назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.Мужчину, который сдал исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Трое соучастников, которые продали боевикам машину, осуждены на 19 лет 11 месяцев.Метеорит над Черноморским побережьемНебольшой метеорит пролетел и разрушился в атмосфере земли над восточной частью побережья Черного моря, сообщили в четверг в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста. Явление поздно вечером в среду наблюдали жители Краснодара, Анапы, Новороссийска, Ростова-на-Дону, а также в целом, в населенных пунктах, расположенных в 100-200 километровой зоне вдоль линии побережья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

