Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста

Метеорит пролетел и в 100 километрах от Крымского моста над Черным морем – ученые
13:47 12.03.2026 (обновлено: 13:55 12.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Метеорит, который вечером во вторник наблюдали жители Черноморского побережья, пролетел в 100 километрах от Крымского моста. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Утром 12 марта ученые сообщили, что в небе над городами Кубани и Ростовской области разрушился небольшой метеорит диаметром до полуметра.
"Движение болида происходило в северо-западном направлении в сторону Крымского полуострова и наблюдалось на протяжении около 4 секунд. За это время тело прошло расстояние от 100 до 200 км, что полностью исключает его техногенное происхождение", - уточнили астрономы.
Отмечается, что метеорит вошел в атмосферу Земли приблизительно в 22:35 по московскому времени в районе центральной акватории Черного моря приблизительно в 100–150 км к югу от Крымского моста.
"На 1-й и 2-й секундах движения наблюдались два эпизода разрушения тела на фрагменты. Предположительно, еще около 2–3 секунд после прекращения яркого свечения мелкие фрагменты могли двигаться по инерции, преодолев дополнительно расстояние от 50 до 100 км, после чего выпали в акватории Черного моря", - сделали вывод в Лаборатории.
По расчетам ученых, метеорит не связан ни с каким известным крупным метеорным потоком и является случайно встретившимся с Землей небольшим камнем.
9 марта крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщали ранее в Лаборатории. Объект был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы. По данным местных СМИ, в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.