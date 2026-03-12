https://crimea.ria.ru/20260312/meteorit-proletel-v-100-kilometrakh-ot-krymskogo-mosta-1154276961.html

Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста

Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста

Метеорит, который вечером во вторник наблюдали жители Черноморского побережья, пролетел в 100 километрах от Крымского моста.

2026-03-12T13:47

2026-03-12T13:47

2026-03-12T13:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Метеорит, который вечером во вторник наблюдали жители Черноморского побережья, пролетел в 100 километрах от Крымского моста. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.Утром 12 марта ученые сообщили, что в небе над городами Кубани и Ростовской области разрушился небольшой метеорит диаметром до полуметра. Отмечается, что метеорит вошел в атмосферу Земли приблизительно в 22:35 по московскому времени в районе центральной акватории Черного моря приблизительно в 100–150 км к югу от Крымского моста. По расчетам ученых, метеорит не связан ни с каким известным крупным метеорным потоком и является случайно встретившимся с Землей небольшим камнем. 9 марта крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщали ранее в Лаборатории. Объект был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы. По данным местных СМИ, в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

