Рейтинг@Mail.ru
Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/meteorit-proletel-v-100-kilometrakh-ot-krymskogo-mosta-1154276961.html
Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
Метеорит, который вечером во вторник наблюдали жители Черноморского побережья, пролетел в 100 километрах от Крымского моста. Такие данные приводит Лаборатория... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T13:47
2026-03-12T13:55
метеорит
крымский мост
черное море
космос
институт солнечно-земной физики
астрономия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121305475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70dbbb9a9e5bb177e02b845902d5655c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Метеорит, который вечером во вторник наблюдали жители Черноморского побережья, пролетел в 100 километрах от Крымского моста. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.Утром 12 марта ученые сообщили, что в небе над городами Кубани и Ростовской области разрушился небольшой метеорит диаметром до полуметра. Отмечается, что метеорит вошел в атмосферу Земли приблизительно в 22:35 по московскому времени в районе центральной акватории Черного моря приблизительно в 100–150 км к югу от Крымского моста. По расчетам ученых, метеорит не связан ни с каким известным крупным метеорным потоком и является случайно встретившимся с Землей небольшим камнем. 9 марта крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщали ранее в Лаборатории. Объект был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы. По данным местных СМИ, в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
черное море
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121305475_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d807cb08ce7b7c08821e56644c5e5e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
метеорит, крымский мост, черное море, космос, институт солнечно-земной физики, астрономия, новости
Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста

Метеорит пролетел и в 100 километрах от Крымского моста над Черным морем – ученые

13:47 12.03.2026 (обновлено: 13:55 12.03.2026)
 
© РИА Новости КрымВид на Крымский мост с горы Митридат в Керчи
Вид на Крымский мост с горы Митридат в Керчи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Метеорит, который вечером во вторник наблюдали жители Черноморского побережья, пролетел в 100 километрах от Крымского моста. Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Утром 12 марта ученые сообщили, что в небе над городами Кубани и Ростовской области разрушился небольшой метеорит диаметром до полуметра.
"Движение болида происходило в северо-западном направлении в сторону Крымского полуострова и наблюдалось на протяжении около 4 секунд. За это время тело прошло расстояние от 100 до 200 км, что полностью исключает его техногенное происхождение", - уточнили астрономы.
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМетеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
Отмечается, что метеорит вошел в атмосферу Земли приблизительно в 22:35 по московскому времени в районе центральной акватории Черного моря приблизительно в 100–150 км к югу от Крымского моста.
"На 1-й и 2-й секундах движения наблюдались два эпизода разрушения тела на фрагменты. Предположительно, еще около 2–3 секунд после прекращения яркого свечения мелкие фрагменты могли двигаться по инерции, преодолев дополнительно расстояние от 50 до 100 км, после чего выпали в акватории Черного моря", - сделали вывод в Лаборатории.
По расчетам ученых, метеорит не связан ни с каким известным крупным метеорным потоком и является случайно встретившимся с Землей небольшим камнем.
9 марта крупный метеорит размером от одного до нескольких метров разрушился и упал над Европой, сообщали ранее в Лаборатории. Объект был виден в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами, перечислили астрономы. По данным местных СМИ, в Германии упавший с неба метеорит повредил крыши домов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МетеоритКрымский мостЧерное морекосмосИнститут солнечно-земной физикиАстрономияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей
15:08Успехи Крыма бесят киевский режим - Захарова
14:57В Феодосии слышна стрельба
14:42Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
14:27Над Крымом отработала ПВО
14:23Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
14:07Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
13:59ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
13:57Часть Большой Ялты обесточена
13:47Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
13:39Израиль ударил по ядерному центру в Иране
13:37В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
13:31Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Лента новостейМолния