Медведев назвал Украину "Страной 404" и предрек конец кризиса

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину несуществующей "Страной 404". Также он отметил, что украинский кризис рано или поздно закончится. Об этом он написал в своей статье для журнала "Эксперт", пишет РИА Новости."На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей "Страны 404" в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень", - написал Медведев.По мнению политика, украинский кризис рано или поздно завершится, как и другие конфликты в истории.По его словам, "на смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям" о судьбах Украины, совсем скоро придется отвечать на куда более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень.Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что СВО, в ходе которой Россия защищает собственных граждан, по своей природе является не колониальной войной, а актом самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал признание о ядерном оружии для УкраиныРФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" ТрампаМедведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину несуществующей "Страной 404". Также он отметил, что украинский кризис рано или поздно закончится. Об этом он написал в своей статье для журнала "Эксперт", пишет РИА Новости.
"На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей "Страны 404" в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень", - написал Медведев.
По мнению политика, украинский кризис рано или поздно завершится, как и другие конфликты в истории.
"Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы русофобски настроенных и люто желающих поражения России стран, рано или поздно закончится. Как завершались и все конфликты в истории человечества. Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня "коллективный Запад", не может длиться вечно", - уточнил он.
По его словам, "на смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям" о судьбах Украины, совсем скоро придется отвечать на куда более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил
, что СВО, в ходе которой Россия защищает собственных граждан, по своей природе является не колониальной войной, а актом самообороны.
