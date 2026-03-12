https://crimea.ria.ru/20260312/medvedev-nazval-ukrainu-stranoy-404-i-predrek-konets-krizisa-1154264565.html

Медведев назвал Украину "Страной 404" и предрек конец кризиса

2026-03-12T09:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину несуществующей "Страной 404". Также он отметил, что украинский кризис рано или поздно закончится. Об этом он написал в своей статье для журнала "Эксперт", пишет РИА Новости."На смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей "Страны 404" в ближайшем будущем придет осознание необходимости ответа на куда как более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень", - написал Медведев.По мнению политика, украинский кризис рано или поздно завершится, как и другие конфликты в истории.По его словам, "на смену набившим оскомину искусственно раздутым переживаниям" о судьбах Украины, совсем скоро придется отвечать на куда более серьезные глобальные вызовы и угрозы, связанные с переходом на новый технологический уровень.Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что СВО, в ходе которой Россия защищает собственных граждан, по своей природе является не колониальной войной, а актом самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал признание о ядерном оружии для УкраиныРФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" ТрампаМедведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружия

