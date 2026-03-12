https://crimea.ria.ru/20260312/krymskie-uchenye-vyigrali-granty-rossiyskogo-nauchnogo-fonda-1154267004.html

Крымские ученые выиграли гранты Российского научного фонда

СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. Крымские ученые стали победителями региональных грантовых конкурсов Российского научного фонда (РНФ). Поддержку получили 12 перспективных проектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что гранты получили Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова, Керченский государственный морской технологический университет и Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма.Тематика проектов победителей многообразна. Это, в том числе, диагностика морской среды Крыма и создание адаптивных систем защиты садовых насаждений, раннее выявление осложнений у пациентов с сахарным диабетом и реабилитация постинсультных пациентов, разработка фитопрепаратов, утонил глава Крыма.Министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян ранее заявил, что в республике ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым, который будет носить имя советского ученого, создателя советской атомной бомбы - Игоря Васильевича Курчатова. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых - они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлениемВ Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиацииРекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма

