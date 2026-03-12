Рейтинг@Mail.ru
Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 12.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260312/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-prizyvy-k-ekstremizmu-1154267853.html
Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму
Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму
Жителя Судака проведет два года в колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T11:17
2026-03-12T11:17
прокуратура республики крым
экстремизм
новости крыма
приговор
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Жителя Судака проведет два года в колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Будучи противником проведения специальной военной операции, в феврале 2024 года мужчина в одной из социальных сетей разместил фото с призывом к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности. Выявили его сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на два года", - проинформировали в прокуратуре. Принадлежащие осужденному мобильный телефон и персональный компьютер конфискованы в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
прокуратура республики крым, экстремизм, новости крыма, приговор, закон и право
Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму

Крымчанина приговорили к двум годам колонии за призывы к экстремизму

11:17 12.03.2026
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
© РИА Новости . Павел Комаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Жителя Судака проведет два года в колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Будучи противником проведения специальной военной операции, в феврале 2024 года мужчина в одной из социальных сетей разместил фото с призывом к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.
Выявили его сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на два года", - проинформировали в прокуратуре.
Принадлежащие осужденному мобильный телефон и персональный компьютер конфискованы в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
