Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму

2026-03-12T11:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Жителя Судака проведет два года в колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Будучи противником проведения специальной военной операции, в феврале 2024 года мужчина в одной из социальных сетей разместил фото с призывом к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности. Выявили его сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на два года", - проинформировали в прокуратуре. Принадлежащие осужденному мобильный телефон и персональный компьютер конфискованы в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

