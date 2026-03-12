https://crimea.ria.ru/20260312/kompensatsiya-uscherba-ot-atak-bespilotnikov--gde-poluchit-i-chto-znat-1154269943.html
Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
Компенсацию ущерба, полученного из-за атаки беспилотников, россияне могут получить и от государства, и от частной страховой компании, если будут действовать... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T19:31
2026-03-12T19:31
2026-03-12T19:31
совет эксперта
екатерина денисова
выплаты и компенсации
компенсация ущерба
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Компенсацию ущерба, полученного из-за атаки беспилотников, россияне могут получить и от государства, и от частной страховой компании, если будут действовать правильно до и после инцидента. Что следует предпринять и на что обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат Екатерина Денисова.Как поможет государствоПо словам Денисовой, удары беспилотников с ущербом для мирных граждан и инфраструктуры – преступления, которые правоохранительные органы РФ квалифицируют, как правило, по трем статьям. Это либо умышленное уничтожение имущества в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, либо террористический акт, либо диверсия, уточнила адвокат.А потому в России для таких случаев предусмотрена государственная компенсация, подчеркнула юрист."Она составляет 50 000 рублей за частичное повреждение имущества и 100 000 рублей за полное уничтожение имущества. Конечно, всех расходов это не покрывает, но такая возможность предусмотрена", – сказала специалист.Чтобы получить эти деньги, граждане, имущество которых пострадало в ходе беспилотной атаки, должны сразу же после произошедшего позвонить в специальные службы, МЧС или полицию, сообщать о случившемся и вызвать представителей ведомств на место происшествия, рекомендует адвокат."Они (правоохранители – ред.) будут регистрировать происшествие, составлять акт о повреждении, квалифицировать деяние, и все это позволит вам в дальнейшем получить компенсацию, предусмотренную государством", – объяснила гостья эфира.На всякий страховой случайНесколько сложнее обстоят дела с получением компенсации ущерба от удара беспилотником от частных страховых компаний, и здесь пострадавшим гражданам следует быть предусмотрительными, предупредила адвокат.Дело в том, что многие страховые компании, ссылаясь на действующее законодательство, с целью не выплачивать гражданам крупные суммы компенсаций ущерба долгое время трактовали такие случаи, как произошедшие "в рамках военных действий", аргументируя тем, что БПЛА – военное средство."Практически во всех базовых страховках присутствует пункт в виде страхового случая летательных аппаратов и иных летающих средств и их частей. Но повреждения имущества в рамках военных действий относятся к исключению, и страховая компания вправе не выплачивать компенсацию", – пояснила эксперт.Такая трактовка страховщиками стала основанием для множественных споров в судах, но не так недавно Верховный Суд России поставил точку в данном вопросе в пользу граждан, подчеркнула адвокат.Это стало формировать позитивную практику в отношении клиентов страховых компаний. И теперь, даже если страховые компании отказывают в возмещении ущерба ссылаясь на "военные действия", люди могут претендовать на выплаты и имеют шансы выиграть спор в судебном порядке, добавила адвокат.По словам Денисовой, в последнее время спрос на страхование в связи с усилившимися атаками беспилотников на регионы РФ вырос, и многие страховые компании делают ля граждан специальные предложения."Страховые компании начали предлагать продукты, которые включают исключения и прописывают все случаи падения беспилотников, в том числе вследствие военных операций из соседних государств, террористических актов и иных", – уточнила собеседница.Юрист рекомендует заранее предусмотреть право получить компенсацию, адекватную возможному ущербу, учитывая нынешние обстоятельства, при этом правильно выбирать страховой договор."Очень важно, выбирая пакет страховой компании, изучать подробно договор, страховые случаи и выбирать, те, пакеты, где прописаны в части страховых случаев конкретные ситуации: когда происходит падение либо попадание беспилотников, либо их частей и вследствие чего. Тогда у вас и не возникнет ситуации, что страховая компания захочет как-то уйти от своих обязательств", – сказала адвокат.По словам Денисовой, согласно статистике за 2024 и 2025 годы от ведущих страховых компаний, можно сказать, что средняя сумма компенсационных выплат по таким случаям составляет от 60 000 до 100 000 рублей. "Связано это с тем, что основной ущерб связан с повреждением окон и заменой остекления, что в целом покрывается данной суммой", – заметила она.Что касается абсолютных цифр, то, по данным одной из страховых компаний, в 2024 году было выплачено 10 случаев компенсаций за падение беспилотников, максимальная выплата составляла 1 миллион рублей, а 2025 году число случаев выросло до 15, а максимальная сумма снизилась до 265 000 рублей, добавила Денисова.Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублейПри любых обстоятельствахАдвокат предупредила также, что независимо от того, будут ли пострадавшие граждане получать компенсацию от государства или страховой компании, необходимо зафиксировать факт происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, екатерина денисова, выплаты и компенсации, компенсация ущерба, беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Компенсацию ущерба, полученного из-за атаки беспилотников, россияне могут получить и от государства, и от частной страховой компании, если будут действовать правильно до и после инцидента. Что следует предпринять и на что обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат Екатерина Денисова.
Как поможет государство
По словам Денисовой, удары беспилотников с ущербом для мирных граждан и инфраструктуры – преступления, которые правоохранительные органы РФ квалифицируют, как правило, по трем статьям. Это либо умышленное уничтожение имущества в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, либо террористический акт, либо диверсия, уточнила адвокат.
"Один из этих трех вариантов обычно устанавливается правоохранительными органами и возбуждаются уголовные дела. Ответственность за это несет соответствующее государство и лица, причастные к совершению этих преступлений. Естественно, зачастую привлечь фактически не представляется возможным и получить от них компенсацию в том числе", – добавила эксперт.
А потому в России для таких случаев предусмотрена государственная компенсация, подчеркнула юрист.
"Она составляет 50 000 рублей за частичное повреждение имущества и 100 000 рублей за полное уничтожение имущества. Конечно, всех расходов это не покрывает, но такая возможность предусмотрена", – сказала специалист.
Чтобы получить эти деньги, граждане, имущество которых пострадало в ходе беспилотной атаки, должны сразу же после произошедшего позвонить в специальные службы, МЧС или полицию, сообщать о случившемся и вызвать представителей ведомств на место происшествия, рекомендует адвокат.
"Они (правоохранители – ред.) будут регистрировать происшествие, составлять акт о повреждении, квалифицировать деяние, и все это позволит вам в дальнейшем получить компенсацию, предусмотренную государством", – объяснила гостья эфира.
На всякий страховой случай
Несколько сложнее обстоят дела с получением компенсации ущерба от удара беспилотником от частных страховых компаний, и здесь пострадавшим гражданам следует быть предусмотрительными, предупредила адвокат.
Дело в том, что многие страховые компании, ссылаясь на действующее законодательство, с целью не выплачивать гражданам крупные суммы компенсаций ущерба долгое время трактовали такие случаи, как произошедшие "в рамках военных действий", аргументируя тем, что БПЛА – военное средство.
"Практически во всех базовых страховках присутствует пункт в виде страхового случая летательных аппаратов и иных летающих средств и их частей. Но повреждения имущества в рамках военных действий относятся к исключению, и страховая компания вправе не выплачивать компенсацию", – пояснила эксперт.
Такая трактовка страховщиками стала основанием для множественных споров в судах, но не так недавно Верховный Суд России поставил точку в данном вопросе в пользу граждан, подчеркнула адвокат.
"Верховный суд Российской Федерации недавно дал разъяснения, сказав, что, несмотря на то, что другим государством признается, что оно в состоянии войны и беспилотник является военным, все-таки на территории нашей страны официально военного положения не введено. Государственными органами такой случай признан как факт уничтожения умышленного имущества, а это является общим страховым случаем", – рассказала адвокат.
Это стало формировать позитивную практику в отношении клиентов страховых компаний. И теперь, даже если страховые компании отказывают в возмещении ущерба ссылаясь на "военные действия", люди могут претендовать на выплаты и имеют шансы выиграть спор в судебном порядке, добавила адвокат.
По словам Денисовой, в последнее время спрос на страхование в связи с усилившимися атаками беспилотников на регионы РФ вырос, и многие страховые компании делают ля граждан специальные предложения.
"Страховые компании начали предлагать продукты, которые включают исключения и прописывают все случаи падения беспилотников, в том числе вследствие военных операций из соседних государств, террористических актов и иных", – уточнила собеседница.
Юрист рекомендует заранее предусмотреть право получить компенсацию, адекватную возможному ущербу, учитывая нынешние обстоятельства, при этом правильно выбирать страховой договор.
"Очень важно, выбирая пакет страховой компании, изучать подробно договор, страховые случаи и выбирать, те, пакеты, где прописаны в части страховых случаев конкретные ситуации: когда происходит падение либо попадание беспилотников, либо их частей и вследствие чего. Тогда у вас и не возникнет ситуации, что страховая компания захочет как-то уйти от своих обязательств", – сказала адвокат.
По словам Денисовой, согласно статистике за 2024 и 2025 годы от ведущих страховых компаний, можно сказать, что средняя сумма компенсационных выплат по таким случаям составляет от 60 000 до 100 000 рублей. "Связано это с тем, что основной ущерб связан с повреждением окон и заменой остекления, что в целом покрывается данной суммой", – заметила она.
Что касается абсолютных цифр, то, по данным одной из страховых компаний, в 2024 году было выплачено 10 случаев компенсаций за падение беспилотников, максимальная выплата составляла 1 миллион рублей, а 2025 году число случаев выросло до 15, а максимальная сумма снизилась до 265 000 рублей, добавила Денисова.
При любых обстоятельствах
Адвокат предупредила также, что независимо от того, будут ли пострадавшие граждане получать компенсацию от государства или страховой компании, необходимо зафиксировать факт происшествия.
"В комплект включаются документы. Правоохранительные органы должны выдать акт о данном происшествии. Также обязательно необходимо будет представить документы, подтверждающие право собственности. То есть нужны правоустанавливающие документы выписка из ЕГРН, паспорт. Это основные документы, которые необходимо представить. Дополнительные нужно будет уточнять", – подытожила адвокат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.