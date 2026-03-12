https://crimea.ria.ru/20260312/kompensatsiya-uscherba-ot-atak-bespilotnikov--gde-poluchit-i-chto-znat-1154269943.html

Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать

Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Компенсацию ущерба, полученного из-за атаки беспилотников, россияне могут получить и от государства, и от частной страховой компании, если будут действовать правильно до и после инцидента. Что следует предпринять и на что обратить внимание, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат Екатерина Денисова.Как поможет государствоПо словам Денисовой, удары беспилотников с ущербом для мирных граждан и инфраструктуры – преступления, которые правоохранительные органы РФ квалифицируют, как правило, по трем статьям. Это либо умышленное уничтожение имущества в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, либо террористический акт, либо диверсия, уточнила адвокат.А потому в России для таких случаев предусмотрена государственная компенсация, подчеркнула юрист."Она составляет 50 000 рублей за частичное повреждение имущества и 100 000 рублей за полное уничтожение имущества. Конечно, всех расходов это не покрывает, но такая возможность предусмотрена", – сказала специалист.Чтобы получить эти деньги, граждане, имущество которых пострадало в ходе беспилотной атаки, должны сразу же после произошедшего позвонить в специальные службы, МЧС или полицию, сообщать о случившемся и вызвать представителей ведомств на место происшествия, рекомендует адвокат."Они (правоохранители – ред.) будут регистрировать происшествие, составлять акт о повреждении, квалифицировать деяние, и все это позволит вам в дальнейшем получить компенсацию, предусмотренную государством", – объяснила гостья эфира.На всякий страховой случайНесколько сложнее обстоят дела с получением компенсации ущерба от удара беспилотником от частных страховых компаний, и здесь пострадавшим гражданам следует быть предусмотрительными, предупредила адвокат.Дело в том, что многие страховые компании, ссылаясь на действующее законодательство, с целью не выплачивать гражданам крупные суммы компенсаций ущерба долгое время трактовали такие случаи, как произошедшие "в рамках военных действий", аргументируя тем, что БПЛА – военное средство."Практически во всех базовых страховках присутствует пункт в виде страхового случая летательных аппаратов и иных летающих средств и их частей. Но повреждения имущества в рамках военных действий относятся к исключению, и страховая компания вправе не выплачивать компенсацию", – пояснила эксперт.Такая трактовка страховщиками стала основанием для множественных споров в судах, но не так недавно Верховный Суд России поставил точку в данном вопросе в пользу граждан, подчеркнула адвокат.Это стало формировать позитивную практику в отношении клиентов страховых компаний. И теперь, даже если страховые компании отказывают в возмещении ущерба ссылаясь на "военные действия", люди могут претендовать на выплаты и имеют шансы выиграть спор в судебном порядке, добавила адвокат.По словам Денисовой, в последнее время спрос на страхование в связи с усилившимися атаками беспилотников на регионы РФ вырос, и многие страховые компании делают ля граждан специальные предложения."Страховые компании начали предлагать продукты, которые включают исключения и прописывают все случаи падения беспилотников, в том числе вследствие военных операций из соседних государств, террористических актов и иных", – уточнила собеседница.Юрист рекомендует заранее предусмотреть право получить компенсацию, адекватную возможному ущербу, учитывая нынешние обстоятельства, при этом правильно выбирать страховой договор."Очень важно, выбирая пакет страховой компании, изучать подробно договор, страховые случаи и выбирать, те, пакеты, где прописаны в части страховых случаев конкретные ситуации: когда происходит падение либо попадание беспилотников, либо их частей и вследствие чего. Тогда у вас и не возникнет ситуации, что страховая компания захочет как-то уйти от своих обязательств", – сказала адвокат.По словам Денисовой, согласно статистике за 2024 и 2025 годы от ведущих страховых компаний, можно сказать, что средняя сумма компенсационных выплат по таким случаям составляет от 60 000 до 100 000 рублей. "Связано это с тем, что основной ущерб связан с повреждением окон и заменой остекления, что в целом покрывается данной суммой", – заметила она.Что касается абсолютных цифр, то, по данным одной из страховых компаний, в 2024 году было выплачено 10 случаев компенсаций за падение беспилотников, максимальная выплата составляла 1 миллион рублей, а 2025 году число случаев выросло до 15, а максимальная сумма снизилась до 265 000 рублей, добавила Денисова.Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублейПри любых обстоятельствахАдвокат предупредила также, что независимо от того, будут ли пострадавшие граждане получать компенсацию от государства или страховой компании, необходимо зафиксировать факт происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

