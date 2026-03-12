Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/kiev-poteryal-bolshe-1300-boevikov-za-24-chasa-v-zone-svo-1154277708.html
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
Армия России за сутки спецоперации продвинулась вперед и улучшила положение по переднему краю на некоторых участках фронта. Киевский режим потерял 1325 боевиков РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T14:07
2026-03-12T14:07
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154277858_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_7e0e5eb02a81793a2426b1d51f6a5697.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки спецоперации продвинулась вперед и улучшила положение по переднему краю на некоторых участках фронта. Киевский режим потерял 1325 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и два склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на КубаниРоссийские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУОни не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154277858_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_336203bd25e8eee3514829033328b4e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО

Армия РФ продвинулась и закрепилась по фронту - ВСУ потеряли 1325 боевиков

14:07 12.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки спецоперации продвинулась вперед и улучшила положение по переднему краю на некоторых участках фронта. Киевский режим потерял 1325 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и два склада боеприпасов.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей
15:08Успехи Крыма бесят киевский режим - Захарова
14:57В Феодосии слышна стрельба
14:42Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
14:27Над Крымом отработала ПВО
14:23Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
14:07Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
13:59ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
13:57Часть Большой Ялты обесточена
13:47Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
13:39Израиль ударил по ядерному центру в Иране
13:37В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
13:31Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Лента новостейМолния