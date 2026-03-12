https://crimea.ria.ru/20260312/kiev-poteryal-bolshe-1300-boevikov-za-24-chasa-v-zone-svo-1154277708.html

Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО

Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО

Армия России за сутки спецоперации продвинулась вперед и улучшила положение по переднему краю на некоторых участках фронта. Киевский режим потерял 1325 боевиков РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки спецоперации продвинулась вперед и улучшила положение по переднему краю на некоторых участках фронта. Киевский режим потерял 1325 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и два склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на КубаниРоссийские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУОни не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией

