https://crimea.ria.ru/20260312/kiev-poteryal-bolshe-1300-boevikov-za-24-chasa-v-zone-svo-1154277708.html
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
Армия России за сутки спецоперации продвинулась вперед и улучшила положение по переднему краю на некоторых участках фронта. Киевский режим потерял 1325 боевиков РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T14:07
2026-03-12T14:07
2026-03-12T14:07
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154277858_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_7e0e5eb02a81793a2426b1d51f6a5697.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки спецоперации продвинулась вперед и улучшила положение по переднему краю на некоторых участках фронта. Киевский режим потерял 1325 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и два склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на КубаниРоссийские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУОни не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154277858_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_336203bd25e8eee3514829033328b4e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
Армия РФ продвинулась и закрепилась по фронту - ВСУ потеряли 1325 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки спецоперации продвинулась вперед и улучшила положение по переднему краю на некоторых участках фронта. Киевский режим потерял 1325 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и два склада боеприпасов.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике бригад ВСУ Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: