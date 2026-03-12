Рейтинг@Mail.ru
Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
60-летнего жителя Керчи буду судить за видеосъемку места дислокации патрульного корабля, которую он передал СБУ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T14:23
2026-03-12T14:31
прокуратура республики крым
керчь
сбу (служба безопасности украины)
госизмена
крым
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 60-летнего жителя Керчи буду судить за видеосъемку места дислокации патрульного корабля, которую он передал СБУ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, обвиняемый летом 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, осуществил видеосъемку места дислокации патрульного корабля в районе города Керчи. Собранные сведения он направил знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины в целях их использования против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республикe Крым и городу Севастополю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено в Верховный Суд Республики Крым.
Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде

Жителя Керчи будут судить за передачу Киеву видео дислокации патрульного корабля

14:23 12.03.2026 (обновлено: 14:31 12.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 60-летнего жителя Керчи буду судить за видеосъемку места дислокации патрульного корабля, которую он передал СБУ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"По версии следствия, обвиняемый летом 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, осуществил видеосъемку места дислокации патрульного корабля в районе города Керчи. Собранные сведения он направил знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины в целях их использования против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республикe Крым и городу Севастополю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено в Верховный Суд Республики Крым.
