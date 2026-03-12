https://crimea.ria.ru/20260312/kerchanin-slil-sbu-video-dislokatsii-patrulnogo-korablya---delo-v-sude-1154278062.html
Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 60-летнего жителя Керчи буду судить за видеосъемку места дислокации патрульного корабля, которую он передал СБУ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, обвиняемый летом 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, осуществил видеосъемку места дислокации патрульного корабля в районе города Керчи. Собранные сведения он направил знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины в целях их использования против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республикe Крым и городу Севастополю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено в Верховный Суд Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военногоЖитель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионажКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники
14:23 12.03.2026 (обновлено: 14:31 12.03.2026)