https://crimea.ria.ru/20260312/kerchanin-slil-sbu-video-dislokatsii-patrulnogo-korablya---delo-v-sude-1154278062.html

Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде

Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде

60-летнего жителя Керчи буду судить за видеосъемку места дислокации патрульного корабля, которую он передал СБУ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T14:23

2026-03-12T14:23

2026-03-12T14:31

прокуратура республики крым

керчь

сбу (служба безопасности украины)

госизмена

крым

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110665/26/1106652673_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_62fd628758ef6c8057a3c3b24f1e381a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 60-летнего жителя Керчи буду судить за видеосъемку места дислокации патрульного корабля, которую он передал СБУ. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма."По версии следствия, обвиняемый летом 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, осуществил видеосъемку места дислокации патрульного корабля в районе города Керчи. Собранные сведения он направил знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины в целях их использования против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республикe Крым и городу Севастополю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено в Верховный Суд Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военногоЖитель Крыма и его сожительница ответят за госизмену и шпионажКрымчанин "сдал" СБУ места дислокации российских войск и военной техники

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, керчь, сбу (служба безопасности украины), госизмена, крым, закон и право