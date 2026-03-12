https://crimea.ria.ru/20260312/kak-nadolgo-v-krym-prishlo-teplo--1154278634.html

Как надолго в Крым пришло тепло

Антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду на полуострове, до конца недели воздух будет прогреваться до +15 градусов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду на полуострове, до конца недели воздух будет прогреваться до +15 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.Метеоролог также отметила, что в ближайшее время осадков на полуострове не ожидается.Ранее сообщалось, что в четверг, 12 марта, воздух в Крыму прогреется до + 17 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теплый март в Крыму - побит ли рекордНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погодеХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые

