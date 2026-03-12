https://crimea.ria.ru/20260312/kak-nadolgo-v-krym-prishlo-teplo--1154278634.html
Как надолго в Крым пришло тепло
Как надолго в Крым пришло тепло - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Как надолго в Крым пришло тепло
Антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду на полуострове, до конца недели воздух будет прогреваться до +15 градусов. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T20:48
2026-03-12T20:48
2026-03-12T20:48
эксклюзивы риа новости крым
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146195234_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88e8cc8e081b741e7a8a6643f1b0100f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду на полуострове, до конца недели воздух будет прогреваться до +15 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.Метеоролог также отметила, что в ближайшее время осадков на полуострове не ожидается.Ранее сообщалось, что в четверг, 12 марта, воздух в Крыму прогреется до + 17 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теплый март в Крыму - побит ли рекордНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погодеХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146195234_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_93503ea36325dc7078eb25174d202fd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр
Как надолго в Крым пришло тепло
В Крыму сохранится 15-градусное тепло до конца недели