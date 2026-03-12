Рейтинг@Mail.ru
Как надолго в Крым пришло тепло - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/kak-nadolgo-v-krym-prishlo-teplo--1154278634.html
Как надолго в Крым пришло тепло
Как надолго в Крым пришло тепло - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Как надолго в Крым пришло тепло
Антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду на полуострове, до конца недели воздух будет прогреваться до +15 градусов. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T20:48
2026-03-12T20:48
эксклюзивы риа новости крым
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146195234_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88e8cc8e081b741e7a8a6643f1b0100f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду на полуострове, до конца недели воздух будет прогреваться до +15 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.Метеоролог также отметила, что в ближайшее время осадков на полуострове не ожидается.Ранее сообщалось, что в четверг, 12 марта, воздух в Крыму прогреется до + 17 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теплый март в Крыму - побит ли рекордНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погодеХолодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146195234_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_93503ea36325dc7078eb25174d202fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр
Как надолго в Крым пришло тепло

В Крыму сохранится 15-градусное тепло до конца недели

20:48 12.03.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду на полуострове, до конца недели воздух будет прогреваться до +15 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра Раиса Степанова.

"Антициклон продолжает свое влияние. Сухая и теплая погода, которая установилась в Крыму, продержится до конца недели. Дневные температурные показатели до +10...+15 градусов. Ночью от - 2 до + 3 градусов", – рассказала она.

Метеоролог также отметила, что в ближайшее время осадков на полуострове не ожидается.
Ранее сообщалось, что в четверг, 12 марта, воздух в Крыму прогреется до + 17 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде
Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрымская погодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31В Анапе учащихся переводят на свободное посещение из-за угроз БПЛА
21:07Воздушная тревога в Севастополе отменена
21:0130 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
20:48Как надолго в Крым пришло тепло
20:32"Работа из интернета": в Крыму поймали пособника аферистов
20:12В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:11Скифское золото из Крыма стало политическим заложником
19:54"Скажу вам просто: нужен дизель" – Зеленский клянчит топливо у Румынии
19:31Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знать
19:10В Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр
18:5240 подземных толчков в Турции – люди покидают дома
18:33Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи
18:09Зеленский пытается посеять ненависть к России на десятки лет – социолог
17:47ВСУ ударили по больнице в ДНР – восемь медиков погибли и десять раненых
17:36Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе
17:32В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна
17:20На Фиоленте девушка сорвалась с 15-метровой высоты
17:10Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи
17:00Аксенов назвал главное достижение Крыма за 12 лет в составе России
16:43При пожаре на заводе в Ростовской области пострадали пять человек
Лента новостейМолния