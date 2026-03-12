https://crimea.ria.ru/20260312/k-zemle-idet-novaya-magnitnaya-burya--kogda-zhdat-udar-1154241308.html
К Земле идет новая магнитная буря – когда ждать удар
Новая магнитная буря обрушится на Землю 13 марта, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю 13 марта, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В соответствии с данными ученых, магнитная буря уровня G1 накроет Землю в пятницу, в 18 часов и будет бушевать до 21.00. Далее уровень геомагнитного напряжения снизится, но все еще останется в "желтой" зоне до полуночи.По прогнозу Лаборатории, повышенный ("желтый") уровень магнитосферного возбуждений сохранится до 20 марта, однако новых магнитных бурь пока не ожидается до конца текущего месяца.Активность Солнца снизилась до самых низких значений впервые за 3,5 года. Астрономы назвали такой процесс временным, но насколько он затянется – неизвестно, сообщали ране в среду в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У человечества нет данных об обратной стороне Солнца – причинаСолнце готовит новый удар: на звезде идет формирование опасного пятнаНайден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
