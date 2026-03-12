Рейтинг@Mail.ru
К Земле идет новая магнитная буря – когда ждать удар - РИА Новости Крым, 12.03.2026
К Земле идет новая магнитная буря – когда ждать удар
К Земле идет новая магнитная буря – когда ждать удар - РИА Новости Крым, 12.03.2026
К Земле идет новая магнитная буря – когда ждать удар
Новая магнитная буря обрушится на Землю 13 марта, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю 13 марта, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В соответствии с данными ученых, магнитная буря уровня G1 накроет Землю в пятницу, в 18 часов и будет бушевать до 21.00. Далее уровень геомагнитного напряжения снизится, но все еще останется в "желтой" зоне до полуночи.По прогнозу Лаборатории, повышенный ("желтый") уровень магнитосферного возбуждений сохранится до 20 марта, однако новых магнитных бурь пока не ожидается до конца текущего месяца.Активность Солнца снизилась до самых низких значений впервые за 3,5 года. Астрономы назвали такой процесс временным, но насколько он затянется – неизвестно, сообщали ране в среду в Лаборатории.
К Земле идет новая магнитная буря – когда ждать удар

Новая магнитная буря обрушится на Землю в пятницу – ученые

08:11 12.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю 13 марта, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В соответствии с данными ученых, магнитная буря уровня G1 накроет Землю в пятницу, в 18 часов и будет бушевать до 21.00. Далее уровень геомагнитного напряжения снизится, но все еще останется в "желтой" зоне до полуночи.
По прогнозу Лаборатории, повышенный ("желтый") уровень магнитосферного возбуждений сохранится до 20 марта, однако новых магнитных бурь пока не ожидается до конца текущего месяца.
Активность Солнца снизилась до самых низких значений впервые за 3,5 года. Астрономы назвали такой процесс временным, но насколько он затянется – неизвестно, сообщали ране в среду в Лаборатории.
