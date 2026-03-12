"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
В центре Симферополя покажут фотоработы победителей конкурса "Из Крыма с любовью"
Выставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Центре Симферополя открылась выставка работ победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью". Экспозиция объединила работы фотолюбителей и профессиональных фотографов из разных регионов России.
"Конкурс "Из Крыма с любовью" проводился для фотографов и любителей. Цель – объединить взгляды профессиональных фотографов и любителей на уникальное культурно-историческое и природное наследие Крымского полуострова. Лучшие работы легли в основу масштабной фотовыставки, которая располагается в центе Симферополя", – проинформировали организаторы.
Выставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Выставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Выставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Выставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Выставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Выставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Выставка работ-победителей фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Конкурс проводился к годовщине Воссоединения Крыма с Россией и объединил 12 номинаций. Больше всего работ представлено в номинациях "Краски Крыма", "Мой Крым", "Крым обновленный" и "Крым с высоты птичьего полета". Всего любители и профессионалы фотоискусства из Симферополя, Феодосии, Ялты, Севастополя, Сак, Бахчисарая, а также из Москвы, Тихорецка, Ефремова Тульской области и монгольского города Чойбалсан прислали на суд компетентного жюри 457 фотографий. В экспозиции представлены работы победителей, в том числе – лидеров специальных номинаций. В частности, на странице "ВКонтакте" РИА Новости Крым проводилось онлайн голосование, победителем которого стала Екатерина Демина с работой "Гордимся и берем пример".
В четверг в пресс-центре РИА Новости Крым победителям конкурса вручили дипломы.
Так, в номинации "Малая Родина" награду получила автор снимка "Зимний восход" — Ксения Полянская. В номинации "Краски Крыма" победил Алексей Поляков из Тихорецка, автор снимка "Рассвет над Коктебелем". Диплом победителя в номинации "Крым обновленный" получила Ксения Гасица за снимок "Новый Херсонес". Еще одну награду вручили Богдану Кузьмичу, автору снимка "Урожай", он победил в номинации "Крым щедрый".
Подведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Подведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Подведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Подведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Подведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Подведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Подведение итогов фотоконкурса "Из Крыма с любовью"
Еще одна номинация - "Крым многонациональный" - посвящена Году единства народов России. И второй диплом за работу "Вечное движение" получил Ксения Гасица.
Михаил Гладчук, автор снимка "Великое Русское Слово", стал победителем в номинации "Крым событийный". В номинации "Крым культурно-исторический" победитель - Светлана Сосновец, автор снимка "Массандровский дворец в цвету". Победителем в номинации "Крым патриотичный" стала Анастасия Ткаченко с работой "Счастье по-крымски".
Еще один диплом получил Антон Рогалевич за снимок "Освящение" в номинации "Крым духовный". Александр Кадников, автор снимка "Митинг в поддержку общекрымского референдума", одержал победу в номинации "Моя Крымская весна".
И, наконец, в номинации "Крым с высоты птичьего полета" победил Виктор Горбач за кадр "Радуга Опукской косы".
Генеральный информационный партнер – РИА Новости Крым, которое входит в состав регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Организатором Конкурса является Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
