Исчезнут за несколько дней: Европе не хватает боеприпасов и бронетехники
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Дефицит боеприпасов и бронетехники сегодня наблюдается в западных странах. Такое заявление сделал глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.По его словам, Европе не хватает также бронетехники, на нее сейчас высокий спрос. При этом он убежден, что "потенциальный конфликт НАТО с Россией будет сильно отличаться от нынешнего между Украиной и Россией". Альянс заинтересован исключительно в динамичном передвижении своих войск, и будет к этому стремиться, а пешком этого сделать никак нельзя, добавил Паппергер.Ранее заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что цель США состоит в том, чтобы избежать войны с Россией. Пентагон ранее опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США сделали тяжелое признание о российском оружииВ Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечноВ Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет
