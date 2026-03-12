https://crimea.ria.ru/20260312/iran-gotov-otkryt-novye-fronty-operatsii-s-ssha-i-izrailem--khamenei-1154292261.html

Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи

12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Иран рассматривает возможность развертывания новых фронтов боевых действий в конфликте с США и Израилем, если он продолжится. Об этом заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации также заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля. Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. Он подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте. А также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.Израиль в четверг ударил по ядерному центру "Талеган" в Иране, заявив, что Иран якобы использовал атакованный комплекс для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О победе Ирана и США в ближневосточном конфликте речи не идет.ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах СШАБРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира

