Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи
Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Иран рассматривает возможность развертывания новых фронтов боевых действий в конфликте с США и Израилем, если он продолжится. Об этом заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации также заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля. Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. Он подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте. А также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.Израиль в четверг ударил по ядерному центру "Талеган" в Иране, заявив, что Иран якобы использовал атакованный комплекс для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:О победе Ирана и США в ближневосточном конфликте речи не идет.ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах СШАБРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира
Иран готов открыть новые фронты операции с США и Израилем – Хаменеи

18:33 12.03.2026 (обновлено: 18:35 12.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Иран рассматривает возможность развертывания новых фронтов боевых действий в конфликте с США и Израилем, если он продолжится. Об этом заявил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании.
"Изучался вопрос об открытии новых фронтов, с которыми противник имел лишь ничтожный опыт и в ходе которых он окажется серьезно уязвим. Они будут задействованы в случае продолжения военной обстановки с опорой на интересы", – цитирует выдержку из заявления РИА Новости.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации также заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля. Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. Он подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте. А также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.
Израиль в четверг ударил по ядерному центру "Талеган" в Иране, заявив, что Иран якобы использовал атакованный комплекс для "развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия".
Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым:
О победе Ирана и США в ближневосточном конфликте речи не идет.
ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах США
БРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира
 
