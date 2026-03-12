Рейтинг@Mail.ru
Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/iran-budet-mstit-pervoe-vystuplenie-novogo-verkhovnogo-lidera-khamenei-1154287736.html
Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи
Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T17:10
2026-03-12T17:10
новости
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
ближний восток
сша
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154288725_0:159:494:437_1920x0_80_0_0_2da84f62bebc16a8a81ad3241219a732.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля.Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак.Верховный лидер Ирана подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте.Хаменеи-младший также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявили 40-дневный траур.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИПрезидент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем ВостокеХаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона
иран
ближний восток
сша
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154288725_0:113:494:484_1920x0_80_0_0_1b5726f108327bb65825c79aab0217be.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, ближний восток, сша, израиль
Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи

Иран будет мстить США и Израилю – первое выступление нового верховного лидера Хаменеи

17:10 12.03.2026
 
© REUTERS WANA/ISNA/Majid KhahiМоджтаба Хаменеи. Архивное фото
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS WANA/ISNA/Majid Khahi
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля.

"Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь ваших мучеников", – цитирует РИА Новости обращение, опубликованное пресс-службой главы Ирана.

Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак.
Верховный лидер Ирана подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте.
Хаменеи-младший также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.
"Мы предупреждали еще раньше до того, как начали атаковать, что будем атаковать базы. И сейчас мы вынуждены это продолжить", – отметил глава Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявили 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИ
Президент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем Востоке
Хаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона
 
НовостиИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАБлижний ВостокСШАИзраиль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47ВСУ ударили по больнице в ДНР – восемь медиков погибли и десять ранены
17:36Подпорная стена рухнула на автомобили в Симферополе
17:32В Крыму ежедневно восстанавливают 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна
17:20На Фиоленте девушка сорвалась с 15-метровой высоты
17:10Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи
17:00Аксенов назвал главное достижение Крыма за 12 лет в составе России
16:43При пожаре на заводе в Ростовской области пострадали пять человек
16:34Венгрия не поддастся на угрозы и шантаж Зеленского – Орбан
16:21Сийярто обвинил Киев в попытке полной энергоблокады Венгрии
16:07Передача Киеву ядерного оружия – утрата самосохранения
15:51Горнолыжница Ворончихина взяла еще одно серебро на Паралимпиаде
15:26В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей
15:08Успехи Крыма бесят киевский режим - Захарова
14:57В Феодосии слышна стрельба
14:42Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
14:27Над Крымом отработала ПВО
14:23Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
14:07Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
13:59ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
13:57Часть Большой Ялты обесточена
Лента новостейМолния