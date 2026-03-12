https://crimea.ria.ru/20260312/iran-budet-mstit-pervoe-vystuplenie-novogo-verkhovnogo-lidera-khamenei-1154287736.html
Иран будет мстить: первое выступление нового верховного лидера Хаменеи
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля.Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак.Верховный лидер Ирана подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте.Хаменеи-младший также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявили 40-дневный траур.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Советники Трампа призывают его найти выход из конфликта с Ираном - СМИПрезидент Ирана заявил о готовности к деэскалации на Ближнем ВостокеХаос в Вашингтоне: Конгресс не хочет утверждать новые бюджеты Пентагона
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации заявил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны США и Израиля.
"Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь ваших мучеников", – цитирует РИА Новости обращение, опубликованное пресс-службой главы Ирана.
Хаменеи-младший потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак.
Верховный лидер Ирана подчеркнул, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым – Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте.
Хаменеи-младший также призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы, добавив, что рассчитывает на конструктивные отношения с соседями.
"Мы предупреждали еще раньше до того, как начали атаковать, что будем атаковать базы. И сейчас мы вынуждены это продолжить", – отметил глава Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате бомбардировок Тегерана войсками США и Израиля. В стране объявили 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Военная операция Штатов и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
