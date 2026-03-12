https://crimea.ria.ru/20260312/gornolyzhnitsa-voronchikhina-vzyala-esche-odno-serebro-na-paralimpiade-1154282859.html
Горнолыжница Ворончихина взяла еще одно серебро на Паралимпиаде
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала очередную серебряную медаль на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.Ворончихина стала второй по сумме двух попыток в гигантском слаломе с итоговым временем в 2 минуты 25,26 секунды. Золото вяла шведская спортсменка Эбба Орше (2.22,42).В личной копилке Ворончихиной эта награда стала третьей на этих Игра и седьмой – в актвие Сборной России.9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпиаде в Италии и принесла Сборной РФ первое золото. 7 марта спортсменка завоевала бронзу в скоростном спуске.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
15:51 12.03.2026 (обновлено: 15:52 12.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала очередную серебряную медаль на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.
"Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в горнолыжном спорте в гигантском слаломе, среди женщин, выступающих стоя", – сказано в сообщении.
Ворончихина стала второй по сумме двух попыток в гигантском слаломе с итоговым временем в 2 минуты 25,26 секунды. Золото вяла шведская спортсменка Эбба Орше (2.22,42).
В личной копилке Ворончихиной эта награда стала третьей на этих Игра и седьмой – в актвие Сборной России.
9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпиаде в Италии и принесла Сборной РФ первое золото.
7 марта спортсменка завоевала бронзу в скоростном спуске.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
