Горнолыжница Ворончихина взяла еще одно серебро на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Горнолыжница Ворончихина взяла еще одно серебро на Паралимпиаде
Горнолыжница Ворончихина взяла еще одно серебро на Паралимпиаде - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Горнолыжница Ворончихина взяла еще одно серебро на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала очередную серебряную медаль на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Паралимпийский комитет... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T15:51
2026-03-12T15:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала очередную серебряную медаль на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.Ворончихина стала второй по сумме двух попыток в гигантском слаломе с итоговым временем в 2 минуты 25,26 секунды. Золото вяла шведская спортсменка Эбба Орше (2.22,42).В личной копилке Ворончихиной эта награда стала третьей на этих Игра и седьмой – в актвие Сборной России.9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпиаде в Италии и принесла Сборной РФ первое золото. 7 марта спортсменка завоевала бронзу в скоростном спуске.Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в ИталииЛыжница Анастасия Багиян завоевала золото для России на ПаралимпиадеРоссийская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
Горнолыжница Ворончихина взяла еще одно серебро на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина взяла очередное серебро на паралимпиаде в Италии

15:51 12.03.2026 (обновлено: 15:52 12.03.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала очередную серебряную медаль на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.
"Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в горнолыжном спорте в гигантском слаломе, среди женщин, выступающих стоя", – сказано в сообщении.
Ворончихина стала второй по сумме двух попыток в гигантском слаломе с итоговым временем в 2 минуты 25,26 секунды. Золото вяла шведская спортсменка Эбба Орше (2.22,42).
В личной копилке Ворончихиной эта награда стала третьей на этих Игра и седьмой – в актвие Сборной России.
9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпиаде в Италии и принесла Сборной РФ первое золото. 7 марта спортсменка завоевала бронзу в скоростном спуске.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
