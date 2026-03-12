https://crimea.ria.ru/20260312/glavarya-napavshikh-na-krokus-terroristov-prigovorili-k-pozhiznennomu-1154268040.html

Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого главаря напавших на "Крокус Сити Холл", а также еще 14 из 19 террористов, передает РИА Новости.Также суд назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.Мужчину, который сдал исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Трое соучастников. которые продали боевикам машину, осуждены на 19 лет 11 месяцев.Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.В феврале во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

