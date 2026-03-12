https://crimea.ria.ru/20260312/glavarya-napavshikh-na-krokus-terroristov-prigovorili-k-pozhiznennomu-1154268040.html
Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному
11:29 12.03.2026 (обновлено: 12:54 12.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого главаря напавших на "Крокус Сити Холл", а также еще 14 из 19 террористов, передает РИА Новости.
"Приговорены к пожизненному лишению свободы, часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть – в колонии особого режима", - говорится в решении судебной коллегии.
Также суд назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.
Мужчину, который сдал исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Трое соучастников. которые продали боевикам машину, осуждены на 19 лет 11 месяцев.
Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл"
ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек
, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.
Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.
В феврале во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения
для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал общий ущерб
от теракта в "Крокусе".
