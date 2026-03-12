Рейтинг@Mail.ru
Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/glavarya-napavshikh-na-krokus-terroristov-prigovorili-k-pozhiznennomu-1154268040.html
Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному
Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого главаря напавших на "Крокус Сити Холл", а также еще 14 из 19 террористов,... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T11:29
2026-03-12T12:54
"крокус сити холл"
теракт
приговор
новости
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69dc2193e46d2229239b8bdcecc3a398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого главаря напавших на "Крокус Сити Холл", а также еще 14 из 19 террористов, передает РИА Новости.Также суд назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.Мужчину, который сдал исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Трое соучастников. которые продали боевикам машину, осуждены на 19 лет 11 месяцев.Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.В феврале во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302872_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4daeeaba0251754dc4dad180e4ccdf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"крокус сити холл", теракт, приговор, новости, правосудие
Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному

Предполагаемого главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному сроку

11:29 12.03.2026 (обновлено: 12:54 12.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку предполагаемого главаря напавших на "Крокус Сити Холл", а также еще 14 из 19 террористов, передает РИА Новости.
"Приговорены к пожизненному лишению свободы, часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть – в колонии особого режима", - говорится в решении судебной коллегии.
Также суд назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.
Мужчину, который сдал исполнителям теракта жилье, приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы. У него конфисковали квартиру в Подмосковье. Трое соучастников. которые продали боевикам машину, осуждены на 19 лет 11 месяцев.
Теракт в концертном зале подмосковного Красногорска произошел 22 марта 2024 года. В "Крокус Сити Холл" ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Это нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России и унесло жизни 149 человек, один пропал без вести. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб составил около 6 млрд рублей.
Расследование уголовного дела было завершено в июне 2025 года. Обвиняемыми по нему проходят 19 человек. Материалы насчитывают более 400 томов.
В феврале во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме прошли прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия. На скамье подсудимых оказались 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Обвинение попросило суд назначить пожизненные сроки заключения для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Кроме того, прокурор попросил суд лишить гражданства РФ тех фигурантов дела о теракте, которые приобрели его в течение жизни.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал общий ущерб от теракта в "Крокусе".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
"Крокус Сити Холл"ТерактПриговорНовостиПравосудие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
12:05Пожаловаться на коллекторов можно через Госуслуги
11:57В Севастополе неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся
11:49В Севастополе открыли рейд
11:42ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека
11:34Такое впервые: в России приняли ГОСТ на парикмахерские услуги для детей
11:29Главаря напавших на "Крокус" террористов приговорили к пожизненному
11:17Крымчанину вынесли приговор за призывы к экстремизму
11:05В Севастополе перекрыли рейд
10:59Крымские ученые выиграли гранты Российского научного фонда
10:55Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
10:48Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель
10:41"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
10:20Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
Лента новостейМолния