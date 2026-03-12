https://crimea.ria.ru/20260312/gde-i-kak-v-krymu-rozhdalis-teorii-mirovogo-uchenogo-vernadskogo-1127492618.html

163 года Вернадскому: где и как в Крыму рождались теории мирового ученого

РИА Новости Крым, 12.03.2026

В июне 1920 года обыватели рассказывали друг другу о схваченном под Симферополем атамане "зеленых" и очередном заговоре против барона Врангеля. А вот о холере – не слухи, а правда. Поэтому у человека, сидящего на балконе бывшего дома князя Воронцова, болит рука: сделана прививка от этой напасти. Боль не отвлекает от мыслей. О том, что в Москве остались заказанные для опытов с кристаллами камертоны – и, наверное, заржавели, как и само исследование. О разграблении библиотеки Симферопольской мужской гимназии, погибших коллегах, новой работе, поглотившей все время и силы. Задумчивого человека звали Владимир Иванович Вернадский.Он родился в Петербурге, вырос в Харькове, учиться вернулся в столицу Российской империи. Получал образование в Италии, Франции, Германии. Работал в Москве и Киеве. Ездил в бесчисленные экспедиции: в Забайкалье, Среднюю Азию, на Урал и Кавказ. Каждое из этих мест отмечено научными работами. Каждое могло бы претендовать на "родину" какого-нибудь открытия.А все-таки Крым в жизни великого ученого оказался на особом счету. Хотя на полуострове он прожил чуть больше года. Если считать со всеми поездками в разные годы – плюс еще несколько месяцев.12 марта исполняется 163 года со дня рождения Владимира Вернадского. РИА Новости Крым вспоминают о том, что связывало его с полуостровом.Ученый ЗемлиПро себя когда-то Владимир Вернадский сказал, что в молодости понял: он не может войти в одну науку. В какой-то мере оказался прав, интересы будущего профессора оказались широчайшими. С другой стороны, все они определяются одним-единственным словом: земля. Геология, минералогия, почвоведение, геохимия, биохимия, ботаника, зоология, кристаллография, палеонтология и даже археология.Он не упускал ни единого факта или научной гипотезы, которая пополняла его "копилку" наук о земле. Вот, казалось бы, где с ними связь у самой прозаической... хамсы? От известного крымского зоолога Ивана Пузанова Вернадский услышал, что количество ее будто бы совпадает с геологическими тепловыми периодами. И уделил этой теории место в своем дневнике, предположив, что десятилетние всплески численности рыбы, возможно, связаны с активностью Солнца.Владимир Вернадский родился в 1863 году в Санкт-Петербурге, в семье чиновника МВД. Рано увлекся естественными науками, закончил Петербургский университет. Разработал геохимическую классификацию химических элементов, а также геохронологическую шкалу Земли. Основатель русской школы изучения радиоактивных элементов. Автор учения о биосфере (живом составляющем планеты) и ноосфере (области соприкосновения и взаимодействия природы и человека). При жизни опубликовал 473 научные работы. Основал новое направление науки: биогеохимию. Умер 6 января 1945 г.Крым как объект изученияПервой крымской "станцией" для Владимира Вернадского стало имение "Карабах" на Южном берегу. Туда в 1893 году он приехал по приглашению хозяина – своего друга Владимира Келлера. Точнее, весной прибыла жена с детьми, а Вернадский смог вырваться только в середине лета. Но он, заваленный срочными делами, "готовился к Крыму" – много читал о полуострове.Во время той поездки успел побывать в Никитском ботаническом саду. Ну, и его душу геолога не оставила спокойной южная часть Бабуган-Яйлы. Совместил приятное с полезным, когда добрался до Алушты и познакомился с известным геологом Головкинским.Через четыре года Крым предстал перед Вернадским уже как объект изучения. Его путешествие с геологическим молотком началось с Севастополя. Среди прочих образцов место в его поклаже занимал кеффекилит, он же кил: необычная глина, мылящаяся даже в морской воде. Много лет спустя, в разоренном Гражданской войной Крыму, где просто не было жиров для изготовления обычного мыла, стали выпускать "глиняное".Байдарская долина, окрестности Бахчисарая, Симферополь, Карасубазар стали следующими "остановками". И по пути Вернадский осматривал руины древних крепостей, палеолитические стоянки, пещерные города. Самым интересным местом для геолога стал Керченский полуостров с его грязевыми вулканами. Оттуда Владимир Вернадский и его коллега Сергей Попов увезли с собой образцы и выяснили, что в сопочной грязи содержатся соединения бора. А еще Вернадский указал на расположение нескольких месторождений серы. Одно из них, Кояшское, оказалось даже перспективным для разработки.Вулканы Владимир Иванович "навестил" в 1898 и 1899 годах.КстатиВернадский первым обратил внимание на важность и необходимость поиска на территории России месторождений радиоактивных металлов. В 1911 году в одной из своих работ он указывал: "Группы лиц, в руках которых сосредоточатся значительные количества радия, неизбежно должны получить власть и могущество..." Ученого беспокоило то, что во Франции, Австрии, Великобритании, Саксонии и США государство уже поддерживало исследования свойств радиоактивных элементов и поиски месторождений."Живое вещество" и гражданская война"Свой" крымский уголок Владимир Вернадский нашел после нескольких поездок на полуостров. Заболела жена, врачи рекомендовали ей сухой теплый климат. Узнав об этом, Вернадский написал ей из экспедиции, что уже связался с друзьями в Крыму: "...чтобы присмотрели участок. Покупать пока не решусь, не поговорив с тобой. Но, по-моему, надо решать это дело скорей".Участок нашелся в Батилимане. Когда Вернадский увидел его — на высоте, в отдалении от других дач и оживленного пляжа, срочно переменил планы. Думал строить небольшой одноэтажный домик, а стал возводить двухэтажную каменную дачу с балконом. Батилиман должен был стать спокойным местом для работы и отдыха.Впрочем, было еще одно "волшебное" место. Под Ялтой находилось имение "Горная Щель" Михаила Бакунина, племянника знаменитого философа. У него несколько раз гостил Вернадский. Именно тут, в 1916 году, обдумывал закономерность и неразрывность геохимических процессов "в живой и мертвой материи на поверхности земли". Это был "кирпичик" в фундаменте учения Вернадского о биосфере. И ученый сокрушался: "Не успею изложить и отработать свои многочисленные мысли в этой области ввиду моих лет и из-за смутной эпохи"."Давайте читать, давайте писать!": 10 фактов об Исмаиле Гаспринском >>Ученый не мог представить, что невзгоды России, увязшей в Первой мировой войне – это еще не смута. Что впереди – кровавый кошмар революции и Гражданской войны.Крым для семьи Вернадских в январе 1920 года стал местом воссоединения. Владимир Иванович добрался сюда с огромным трудом. Его жена, сын и дочь тогда снова жили в "Горной Щели". В день прибытия парохода оказались в Ялте, пошли на пристань, чтоб посмотреть на прибытие судна. И увидели на причале Владимира Ивановича. На даче жена повела его переодеться, нашла на белье несколько вшей. А через день Вернадский свалился с сыпным тифом. Отдать его в больницу хозяева и родные отказались. Хотя соседство с таким больным было смертельно опасным. Местный врач Константин Михайлов, подолгу проводивший время у постели Вернадского, заразился от него – и умер. А его пациент выжил.Вернадский осознавал: вся страна сейчас тяжело болеет. Смыслом жизни была наука – а разве нужна она России, погрязшей в хаосе и разрухе? Крым оставался последним островком, тенью прежних порядков и благополучия. Вернадский обратился в английскую миссию с просьбой помочь выехать ему и семье. До получения ответа уехал в Симферополь. Вместе с доведенной до второй главы работой о "живом веществе" планеты.В Таврическом университете он получил должность профессора на кафедре геологии. Время распределял между лекциями, работой о "живом веществе", хлопотами по добыче необходимого лабораторного оборудования. Деньги стремительно обесценивались. Керосин стал дефицитом, поэтому Вернадский вставал с рассветом и ложился с сумерками. Трудно было купить продукты, вещи. Дочь профессора, Нина, научилась шить и тачать обувь.В смутное время Вернадский пытался спасать библиотеки, лаборатории.Весной 1920 года в районе Ялты упал крупный метеорит. Университетская экспедиция выходила в район горы Демир-Капу, но безрезультатно. Добычей стал осколок, попавший в Ялтинский музей. И Вернадский помнил о его важности для науки! Уже покинув Крым, настаивал на полноценной экспедиции... Кстати, годы спустя, ученый возглавит Метеоритную комиссию Академии наук СССР и останется ее председателем до конца жизни.В мае 1920 года Вернадский попросил о возможности работать на помологической станции в парке Салгирка в Симферополе. Семья переехала в дом Воронцова. А для Вернадского было важно, что под рукой – лаборатория."Сергеев в списке, а Ценский не значится!": воевал, доил коров, писал >>В начале октября умер ректор Таврического университета. И новым главой вуза был выбран Владимир Вернадский. Теперь на него свалилось множество хозяйственно-административных хлопот.А в ноябре пришла Советская власть. Начались аресты и поиски "контрреволюционных элементов". В профессорских квартирах шли обыски, больше похожие на грабеж. Вернадский писал одно прошение за другим, заступаясь за коллег. Организовывал передачи для арестованных. Искал деньги на зарплаты преподавателям, бился за университетские помещения, которые находились в разных концах Симферополя и были заняты под казармы.В январе 1921-го при университете был организован рабфак. Новый прием в сам университет проводился только на агрономический и физико-математический факультеты. И только для лиц с "правильной" биографией. А полтора десятка профессоров, в том числе Вернадского с родными, выслали в Москву. Чтоб не мешали чистке и реформированию университета.Но свой труд о "живом веществе" ученый смог закончить в Крыму.Владимиру Ивановичу довелось пережить арест, долгую командировку в Мурманск. Он стал основателем Радиевого института, внес огромный вклад в изучение сырьевой базы страны. Вернадский был инициатором работ по получению ядерной энергии из урана в 1940 году. В 1943 году он получил Сталинскую премию первой степени. Половину отдал в Фонд обороны, а остальное распределил между нуждающимися коллегами.Память:Наталья ДремоваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

