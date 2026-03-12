https://crimea.ria.ru/20260312/dron-vsu-atakoval-avto-v-belgorodskoy-oblasti---pogib-mirnyy-zhitel-1154266654.html

Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель

12.03.2026

Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель

В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон, рассказал губернатор области... РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.В среду, 11 марта в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Ситуация аналогичная - дроны атаковали автомобили. 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

