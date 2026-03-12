Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/dron-vsu-atakoval-avto-v-belgorodskoy-oblasti---pogib-mirnyy-zhitel-1154266654.html
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель
В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон, рассказал губернатор области... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T10:48
2026-03-12T10:48
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.В среду, 11 марта в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Ситуация аналогичная - дроны атаковали автомобили. 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия
Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

10:48 12.03.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,12 мар – РИА Новости Крым. В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
"В районе села Бессоновка Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
В среду, 11 марта в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Ситуация аналогичная - дроны атаковали автомобили. 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Крымские ученые выиграли гранты Российского научного фонда
10:55Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
10:48Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области - погиб мирный житель
10:41"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
10:20Взрывы и стрельба в Севастополе - людей призвали сохранять спокойствие
10:12Миграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступили
10:00Подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму отмечает 11-летие
09:47Севастополец по заданию Киева собирался взорвать российского военного
09:34США могут угрожать миру зомби-апокалипсисом
09:19Медведев назвал Украину "Страной 404" и предрек конец кризиса
08:58В мире оценили роль российских нефти и газа – Дмитриев
08:47Исчезнут за несколько дней: Европе не хватает боеприпасов и бронетехники
08:28Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах
08:11К Земле идет новая магнитная буря – когда ждать удар
07:48Ножи в спину революции: как писателя Аверченко Ленин похвалил
07:27163 года Вернадскому: где и как в Крыму рождались теории мирового ученого
07:2422 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:10На Кубани горит нефтебаза
06:42Шар в небе: над побережьем Черного моря пролетел метеорит
06:23Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год
Лента новостейМолния