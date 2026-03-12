Рейтинг@Mail.ru
До +17: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/do-17-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1153843888.html
До +17: погода в Крыму на четверг
До +17: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 12.03.2026
До +17: погода в Крыму на четверг
погоду на полуострове. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T00:01
2026-03-12T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153762888_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f76a2296aa561077a5311c0675fa0174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В четверг антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду на полуострове. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +15…+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ясно, без осадков. Температура воздуха ночью от +2 до +6, днем +12...+16 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153762888_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ae57c95c05872ef5c36c52ba07d82e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +17: погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 12.03.2026
 
© РИА Новости КрымВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В четверг антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду на полуострове. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2..+3, на южном побережье до +7; днем воздух прогреется до +12…+17, в горах до +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +15…+17 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ясно, без осадков. Температура воздуха ночью от +2 до +6, днем +12...+16 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01До +17: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 марта
22:57ООН осудила атаки Ирана и умолчала об ударах США
22:37Атака ВСУ на Севастополь и станции "Газпрома" на юге России – главное
22:04Электричка смертельно травмировала четырех человек в Подмосковье
22:01Орбан призвал свою семью серьезно отнестись к угрозам со стороны СБУ
21:43В Крыму подорожает проезд в автобусах частных перевозчиков
21:09Пятиклассник выстрелил в лоб мальчику из пневматического оружия на Урале
21:07В Крыму потребителям вернули почти 114 млн рублей за прошлый год
20:48Развитие туризма в Крыму должно начаться с Керчи – мнение
20:32БРИКС может завершить конфликт в Иране и формирование многополярного мира
20:2853 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:11Философия гостеприимства: туристов в Крыму будут встречать с цветами
19:52Прокуратура требует привести в порядок храм в Феодосии
19:31Что показала реакция мира на трагедию в Брянске из-за обстрела ВСУ
19:10При ударе по Брянску получили повреждения 20 многоквартирных домов
18:48В российских школах переоборудуют кабинеты
18:24Спрос на Крым на майские праздники растет
18:12Атака на газовоз "Арктик Метагаз" – оценка МИД и детали инцидента
17:43Атакой на станции "Газпрома" Киев хочет остановить поставки газа в Европу
Лента новостейМолния