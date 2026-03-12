https://crimea.ria.ru/20260312/do-17-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1153843888.html
До +17: погода в Крыму на четверг
До +17: погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В четверг антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду на полуострове. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе малооблачно. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +15…+17 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ясно, без осадков. Температура воздуха ночью от +2 до +6, днем +12...+16 градусов.
До +17: погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В четверг антициклон будет удерживать сухую и теплую погоду на полуострове. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2..+3, на южном побережье до +7; днем воздух прогреется до +12…+17, в горах до +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +15…+17 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ясно, без осадков. Температура воздуха ночью от +2 до +6, днем +12...+16 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.