Рейтинг@Mail.ru
Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260312/chast-bolshoy-yalty-obestochena--1154277157.html
Часть Большой Ялты обесточена
Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Часть Большой Ялты обесточена
Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T13:57
2026-03-12T13:57
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
большая ялта
гурзуф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_429cb3070c3ee3d7cbca1d8809e2bced.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Ранее в четверг без света остался и ряд улиц в Евпатории: проспект Ленина, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная и прилегающие к ним улицы и переулки. На выходных стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего отключилась подача электроэнергии в районе Фиолента и Камышовой бухты. Энергетики починили аварию и подали свет потребителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
большая ялта
гурзуф
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/17/1153422787_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7201da7282bacf2641a39f98ed548cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, большая ялта, гурзуф
Часть Большой Ялты обесточена

В Крыму обесточена из-за аварии часть Большой Ялты

13:57 12.03.2026
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоРемонт электрооборудования
Ремонт электрооборудования
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городском округе Ялта, населенные пункты Гурзуф, Краснокаменка. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг без света остался и ряд улиц в Евпатории: проспект Ленина, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная и прилегающие к ним улицы и переулки.
На выходных стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего отключилась подача электроэнергии в районе Фиолента и Камышовой бухты. Энергетики починили аварию и подали свет потребителям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуБольшая ЯлтаГурзуф
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26В Севастополе на поддержку пищевой промышленности направят 40 млн рублей
15:08Успехи Крыма бесят киевский режим - Захарова
14:57В Феодосии слышна стрельба
14:42Теплый март в Крыму - побит ли рекорд
14:27Над Крымом отработала ПВО
14:23Керчанин слил СБУ видео дислокации патрульного корабля - дело в суде
14:07Киев потерял больше 1300 боевиков за 24 часа в зоне СВО
13:59ВСУ атаковали предприятие на Кубани - есть жертвы
13:57Часть Большой Ялты обесточена
13:47Метеорит пролетел в 100 километрах от Крымского моста
13:39Израиль ударил по ядерному центру в Иране
13:37В Кремле прокомментировали атаки на "Турецкий поток" на Кубани
13:31Российские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
13:06"Россия сегодня" и "Золотые пески России" подписали меморандум
13:03ВТБ: число купленных билетов по Пушкинской карте превысило 5 млн штук
12:54ВСУ атаковали газовую инфраструктуру "Турецкого потока" на Кубани
12:47"Из Крыма с любовью": в центре Симферополя покажут красоты полуострова
12:34Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла в 25 раз
12:20Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
12:14Они не люди: Зеленский о поддержавших воссоединение Крыма с Россией
Лента новостейМолния