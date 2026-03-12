https://crimea.ria.ru/20260312/chast-bolshoy-yalty-obestochena--1154277157.html
Часть Большой Ялты обесточена
Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Ранее в четверг без света остался и ряд улиц в Евпатории: проспект Ленина, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная и прилегающие к ним улицы и переулки. На выходных стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего отключилась подача электроэнергии в районе Фиолента и Камышовой бухты. Энергетики починили аварию и подали свет потребителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
