Часть Большой Ялты обесточена

Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Часть Большой Ялты обесточена

Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T13:57

2026-03-12T13:57

2026-03-12T13:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Часть Большой Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".Ранее в четверг без света остался и ряд улиц в Евпатории: проспект Ленина, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная и прилегающие к ним улицы и переулки. На выходных стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего отключилась подача электроэнергии в районе Фиолента и Камышовой бухты. Энергетики починили аварию и подали свет потребителям.

