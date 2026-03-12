Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
Боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон ранен. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T12:20
2026-03-12T12:20
запорожская область
новости
евгений балицкий
атаки всу
"почта таврии"
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон ранен. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Еще у двоих – мужчины и женщины – телесных повреждений нет, но они находятся в сильном стрессовом состоянии, уточнил губернатор.Также в четверг стало известно, что в Белгородской области в результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон.В среду, 11 марта в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Ситуация аналогичная - дроны атаковали автомобили. 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.
запорожская область, новости, евгений балицкий, атаки всу, "почта таврии", происшествия
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области

ВСУ ударили по машине "Почты Таврии" в Запорожской области – есть пострадавшие

12:20 12.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон ранен. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В Васильевском муниципальном округе вражеский дрон атаковал на трассе легковой автомобиль "Почты Таврии", в котором ехали трое работников предприятия. Мужчина 1956 года рождения получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Еще у двоих – мужчины и женщины – телесных повреждений нет, но они находятся в сильном стрессовом состоянии, уточнил губернатор.
"Все трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", – добавил Евгений Балицкий.
Также в четверг стало известно, что в Белгородской области в результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон.
В среду, 11 марта в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Ситуация аналогичная - дроны атаковали автомобили. 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.
ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человека
Пять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской области
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
 
Запорожская областьНовостиЕвгений БалицкийАтаки ВСУ"Почта Таврии"Происшествия
 
