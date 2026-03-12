https://crimea.ria.ru/20260312/boeviki-vsu-atakovali-avto-pochty-tavrii-v-zaporozhskoy-oblasti-1154270694.html

Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области

Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области

Боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон ранен. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T12:20

2026-03-12T12:20

2026-03-12T12:20

запорожская область

новости

евгений балицкий

атаки всу

"почта таврии"

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон ранен. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Еще у двоих – мужчины и женщины – телесных повреждений нет, но они находятся в сильном стрессовом состоянии, уточнил губернатор.Также в четверг стало известно, что в Белгородской области в результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон.В среду, 11 марта в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Ситуация аналогичная - дроны атаковали автомобили. 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали грузовой поезд с топливом в ЛНР - ранены два человекаПять человек стали жертвами ВСУ в Херсонской областиНовая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости, евгений балицкий, атаки всу, "почта таврии", происшествия