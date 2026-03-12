https://crimea.ria.ru/20260312/boeviki-vsu-atakovali-avto-pochty-tavrii-v-zaporozhskoy-oblasti-1154270694.html
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон ранен. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Еще у двоих – мужчины и женщины – телесных повреждений нет, но они находятся в сильном стрессовом состоянии, уточнил губернатор.Также в четверг стало известно, что в Белгородской области в результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина находился в автомобиле, когда транспорт атаковал дрон.В среду, 11 марта в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Ситуация аналогичная - дроны атаковали автомобили. 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу ВСУ, серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, зафиксированы перебои в подаче электричества.
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
