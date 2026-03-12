https://crimea.ria.ru/20260312/ataka-vsu-na-sevastopol--pozhar-ot-oblomkov-i-vybitye-stekla-v-mkd-1154295643.html

Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД

Российские Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем вечером в четверг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем вечером в четверг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек.Губернатор обратился к жителям города с просьбой сообщать об опасных находках по номеру 112.В Севастополе вечером в четверг звучал сигнал воздушной тревоги. Сейчас она отменена.30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

