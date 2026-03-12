https://crimea.ria.ru/20260312/ataka-vsu-na-sevastopol--pozhar-ot-oblomkov-i-vybitye-stekla-v-mkd-1154295643.html
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
Российские Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем вечером в четверг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T21:52
2026-03-12T21:52
2026-03-12T21:57
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
срочные новости крыма
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем вечером в четверг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек.Губернатор обратился к жителям города с просьбой сообщать об опасных находках по номеру 112.В Севастополе вечером в четверг звучал сигнал воздушной тревоги. Сейчас она отменена.30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260312/kompensatsiya-uscherba-ot-atak-bespilotnikov--gde-poluchit-i-chto-znat-1154269943.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_313:0:2500:1640_1920x0_80_0_0_0c49c36bf5ff634483c63f065e8c5f31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, срочные новости крыма, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
При атаке ВСУ на Севастополь произошел пожар от обломков и выбиты стекла в МКД
21:52 12.03.2026 (обновлено: 21:57 12.03.2026)