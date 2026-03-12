Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД
Российские Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем вечером в четверг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем вечером в четверг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек.Губернатор обратился к жителям города с просьбой сообщать об опасных находках по номеру 112.В Севастополе вечером в четверг звучал сигнал воздушной тревоги. Сейчас она отменена.30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, срочные новости крыма, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Атака ВСУ на Севастополь – пожар от обломков и выбитые стекла в МКД

При атаке ВСУ на Севастополь произошел пожар от обломков и выбиты стекла в МКД

21:52 12.03.2026 (обновлено: 21:57 12.03.2026)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем вечером в четверг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, осколками повреждено остекление одной из многоэтажек.
"В Севастополе военные отразили атаку ВСУ, сбито 2 воздушных цели. В районе нижней Голландии по предварительной информации в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых дронов во дворе загорелся гараж", – проинформировал глава региона.
Губернатор обратился к жителям города с просьбой сообщать об опасных находках по номеру 112.
В Севастополе вечером в четверг звучал сигнал воздушной тревоги. Сейчас она отменена.
30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом, сообщали ранее в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
