Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах
2026-03-12T08:28
2026-03-12T08:28
2026-03-12T08:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Анапе из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах. О соответствующем решении сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.
"В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования", - написала она в своем Telegram-канале.
При этом руководитель попросила родителей проследить, чтобы дети находились дома, а не гуляли на улице в тот момент, когда звучит сигнал опасности.
"Что касается детских садов. Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - добавила она, уточнив, что дежурные группы все же сформированы.
По словам Масловой, сотрудники дошкольных учреждений знают, как действовать в случае угроз, детям обеспечат необходимую безопасность.
Ранее в Минобороны сообщили
, что в ночь на четверг силами противовоздушной обороны над регионами России сбили 80 беспилотников, в том числе 30 - над Кубанью.
11 марта фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом
в Анапе Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
