Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах
Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах - РИА Новости Крым, 12.03.2026
Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах
глава города-курорта Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Анапе из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах. О соответствующем решении сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.При этом руководитель попросила родителей проследить, чтобы дети находились дома, а не гуляли на улице в тот момент, когда звучит сигнал опасности."Что касается детских садов. Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - добавила она, уточнив, что дежурные группы все же сформированы.По словам Масловой, сотрудники дошкольных учреждений знают, как действовать в случае угроз, детям обеспечат необходимую безопасность.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на четверг силами противовоздушной обороны над регионами России сбили 80 беспилотников, в том числе 30 - над Кубанью.11 марта фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах

В Анапе отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атаки беспилотников

08:28 12.03.2026
 
Пустой класс
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Анапе из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах. О соответствующем решении сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.
"В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования", - написала она в своем Telegram-канале.
При этом руководитель попросила родителей проследить, чтобы дети находились дома, а не гуляли на улице в тот момент, когда звучит сигнал опасности.
"Что касается детских садов. Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - добавила она, уточнив, что дежурные группы все же сформированы.
По словам Масловой, сотрудники дошкольных учреждений знают, как действовать в случае угроз, детям обеспечат необходимую безопасность.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на четверг силами противовоздушной обороны над регионами России сбили 80 беспилотников, в том числе 30 - над Кубанью.
11 марта фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
