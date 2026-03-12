https://crimea.ria.ru/20260312/anapu-atakuyut-bespilotniki-otmeneny-zanyatiya-v-shkolakh-i-detsadakh-1154264135.html

Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах

глава города-курорта Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Анапе из-за угрозы атаки беспилотников отменили занятия в школах и детских садах. О соответствующем решении сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.При этом руководитель попросила родителей проследить, чтобы дети находились дома, а не гуляли на улице в тот момент, когда звучит сигнал опасности."Что касается детских садов. Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - добавила она, уточнив, что дежурные группы все же сформированы.По словам Масловой, сотрудники дошкольных учреждений знают, как действовать в случае угроз, детям обеспечат необходимую безопасность.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на четверг силами противовоздушной обороны над регионами России сбили 80 беспилотников, в том числе 30 - над Кубанью.11 марта фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

