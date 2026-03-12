https://crimea.ria.ru/20260312/aksenov-nazval-glavnoe-dostizhenie-kryma-za-12-let-v-sostave-rossii-1154286661.html
Аксенов назвал главное достижение Крыма за 12 лет в составе России
Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает сохранение межнационального согласия главным достижением региона за 12 лет в составе России. Об этом он рассказал в РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает сохранение межнационального согласия главным достижением региона за 12 лет в составе России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.Он отметил, что все попытки вбить клин между крымчанами разных национальностей и вероисповедания потерпели крах. Крымское общество консолидировано. Благодаря федеральной поддержке на самом высшем уровне и созидательному труду крымчан регион успешно развивается в составе России, подчеркнул глава республики.Самым тяжелым моментом за прошедшие 12 лет глава республики назвал трагедию в Керчи, произошедшую в политехническом колледже в октябре 2018 года.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
17:00 12.03.2026 (обновлено: 17:04 12.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает сохранение межнационального согласия главным достижением региона за 12 лет в составе России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Мы сохранили мир и уважение друг к другу. Спасибо и духовенству разных конфессий, и жителям, которые относятся друг к другу с уважением. Вы видите сами, у нас за 12 лет не произошло ни одного конфликта. Все по-соседски друг другу помогают. Это и есть главное достижение", – сказал Аксенов.
Он отметил, что все попытки вбить клин между крымчанами разных национальностей и вероисповедания потерпели крах. Крымское общество консолидировано. Благодаря федеральной поддержке на самом высшем уровне и созидательному труду крымчан регион успешно развивается в составе России, подчеркнул глава республики.
"Россия относится к нам как к родным. Крыму выделялось и выделяется все необходимое. Если раньше, выезжая в другие субъекты, сразу чувствовалась разница, что мы отстаем, то сейчас мы как минимум на одном уровне с другими регионами, а по некоторым направлениям Крым даже ушел вперед", – отметил Аксенов.
Самым тяжелым моментом за прошедшие 12 лет глава республики назвал трагедию в Керчи, произошедшую в политехническом колледже в октябре 2018 года
.
"Для меня это был самый тяжелый момент за все это время. Все остальное мы вместе проходили и вместе преодолевали все сложности", – добавил глава республики.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
