Аксенов назвал главное достижение Крыма за 12 лет в составе России

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает сохранение межнационального согласия главным достижением региона за 12 лет в составе России. Об этом он рассказал в РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает сохранение межнационального согласия главным достижением региона за 12 лет в составе России. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.Он отметил, что все попытки вбить клин между крымчанами разных национальностей и вероисповедания потерпели крах. Крымское общество консолидировано. Благодаря федеральной поддержке на самом высшем уровне и созидательному труду крымчан регион успешно развивается в составе России, подчеркнул глава республики.Самым тяжелым моментом за прошедшие 12 лет глава республики назвал трагедию в Керчи, произошедшую в политехническом колледже в октябре 2018 года.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

2026

