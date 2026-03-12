https://crimea.ria.ru/20260312/Nozhi-v-spinu-revolyutsii-kak-pisatelya-Averchenko-Lenin-pokhvalil-1119402162.html

Ножи в спину революции: как писателя Аверченко Ленин похвалил

Ножи в спину революции: как писателя Аверченко Ленин похвалил - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Ножи в спину революции: как писателя Аверченко Ленин похвалил

Однажды Аркадия Аверченко похоронили. Газеты о причине смерти писали туманно: то ли расстреляли, то ли замучили в тюрьме. То ли просто талантливый

Однажды Аркадия Аверченко похоронили. Газеты о причине смерти писали туманно: то ли расстреляли, то ли замучили в тюрьме. То ли просто талантливый писатель-сатирик сгинул в неразберихе гражданской войны, когда полуостров в апреле-июне 1919-го в очередной раз "перекрашивался" из "белого" в "красный".А в начале сентября газета "Вольная Кубань" оповестила: "Считавшийся погибшим в Крыму от большевиков писатель Аркадий Аверченко прибыл в Керчь, где начал выступать с чтением своих произведений".Аркадий Аверченко - знаменитый писатель, уроженец Севастополя. Человек со скромным домашним образованием, который спокойно и с достоинством занял место среди амбициозных, талантливых, образованных, известных.На Крымском полуострове он вырос, отсюда же за границу уплывал на одном из последних пароходов. Мог ли остаться? Выбор им был сделан не после объявления об эвакуации Белой Армии, а за четыре месяца до этого, когда Аркадий Аверченко решился на издание самой своей "антисоветской" книги. "Дюжина ножей в спину революции" отрезала всякую возможность примириться с властью большевиков.СправкаАркадий Аверченко родился 27 марта (по новому стилю) 1881 г. в Севастополе в купеческой семье. Кстати, сам писатель в своих автобиографиях указывал различные даты рождения, от 1880 до 1884. Работать начал подростком, в транспортной конторе. Самостоятельную жизнь начал на одной из шахт Донбасса. Перебрался в Харьков, в 22 года написал первую статью для газеты. Стал работать в сатирических журналах, после переезда в Санкт-Петербург сотрудничал с такими же изданиями. В 1908 году вместе с молодыми писателями стал издавать журнал "Сатирикон", позже став его редактором. Прославился как автор юмористических рассказов и пьес.После Октябрьской революции вернулся в Севастополь, оттуда в ноябре 1920 эмигрировал, осев в Праге. Был востребован, гастролировал с концертами. Умер в 1925 г. в больнице из-за болезней сердца и почек.7 фактов из жизни Аркадия Аверченко- Многочисленные газетные заметки, литературные и театральные рецензии Аркадий Аверченко подписывал только псевдонимами. Среди них были, например, такие: Фома Опискин, Медуза Горгона, Фальстаф, Волк, Ave. А всего у Аверченко насчитывалось 48 псевдонимов. Свое имя он ставил только под рассказами и пьесами. Литературное наследие писателя насчитывает более 500 произведений.- В 1906 году Аверченко получил травму левого глаза и перестал им видеть. Обстоятельства этого инцидента по сей день передаются в разных вариациях: драка, попадание осколка от разбитого пенсне. Литератор Ефим Зозуля вспоминал: "Глаза он лишился в молодости, в Харькове: психически заболевший человек ударил палкою в стеклянную дверь, за которой стоял Аверченко". Из-за гибели левого глаза хуже стал видеть правый, сатирик был очень близорук. Спустя почти два десятилетия именно "мертвый глаз" стал причиной обращения в клинику, его удаление позволило бы спасти остатки зрения. Но после этой операции обострились другие заболевания Аркадия Аверченко, врачам спасти его не удалось.- Он написал три киносценария, по которым сняли комедии "Блюститель нравственности", "Без пуговиц", "Торговый дом по эксплуатации апельсиновых корок". В 1913 году он и сам снялся в комедии Александра Ханжонкова "Корифеи русской литературы на охоте". Между тем, в реальности он ничего не понимал в охоте и не держал в руках ружья, а в кадре фигурировал в сценах загона дичи, привала, охотничьей стойки.- В 1915 году главнокомандующий армией наложил арест в пределах армии и Петроградского военного округа на книгу Аркадия Аверченко "Рассказы для выздоравливающих" с помещенным в ней рассказом "Война". Особенное возмущение, как вспоминали, современники, вызвали идея братания с противником и эпизод с описанием военных действий: "Потом кто-то от кого-то побежал. Мы ли от немцев, немцы ли от нас — неизвестно. Вообще, я того мнения, что в настоящей битве никогда не разберешь — кто кого поколотил, и кто от кого бежал… Это уж потом разбирают опытные люди в главном штабе". Ранее неоднократно налагались аресты на номера журнала "Сатирикона": цензура усматривала в рассказах оскорбление общественной нравственности.- Аркадий Аверченко в молодости один раз встречался с Максимом Горьким. Прослышав, что знаменитый писатель привечает молодых авторов и помогает им, принес Горькому свой рассказ. И услышал, что тот никуда не годится, а также совет: заняться чем-нибудь другим. После этого Аверченко упоминания о Горьком в разговорах с кем-либо пресекал. А в 1919 году, когда Горький "прозрел", наевшись революции вдоволь, и уехал в Италию, Аверченко посвятил ему фельетон "Крыса с корабля". Были там такие строки: "Старый усатый господин целый год прожил в страшном публичном доме и только на днях воскликнул: - Позвольте! Да это не институт благородных девиц! Это что-то другое! А я ходил по колено в крови и не замечал!"- Аверченко обожал театр и "актерскую среду", дружил со многими известными артистами, изучал сценическое искусство. Это дало ему навыки для выступлений на сцене и организации концертов, редакционных костюмированных балов, творческих вечеров. В 1919-1920 году в Севастополе у Аркадия Аверченко был собственный, им организованный театр "Гнездо перелетных птиц". Часть актеров эмигрировала за границу. Оставшиеся перебрались в Симферополь, какое-то время театр продолжал выступления.В декабре 1921 года он упоминался дважды. В газете "Красный Крым" была напечатана рецензия на спектакль "Таинственный гость". "Юмореска, типичная для Аверченко, — писал некто, скрывшийся за буквами Н.Н. — Тов. Гарин воспроизвел ее, может быть, лучше, чем она вышла из-под пера Аверченко".Удивительно то, что пьеса не была запрещена, как и само имя "контрреволюционного" автора. А через несколько дней в хронике происшествий описывалось ограбление на улице Долгоруковской в Симферополе. Бандиты напали на актрису "Театра перелетных птиц" Воскресенскую-Муратову, "отобрав надетые на ней ботинки, пальто и платье, оставив ее полураздетой на улице".- Книга рассказов "Дюжина ножей в спину революции" впервые была издана в июне 1920 года в Симферополе, в типографии газеты "Таврический голос". Отпечатан был тираж на деньги Белой Армии. От этого тиража сохранился лишь один экземпляр книги - у самого автора. В 1921 году книга была выпущена в Париже. Именно тогда ее заметил Ленин, и даже написал отзыв: "Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки... Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять", — отметил Ильич, заодно навесив на писателя ярлык "озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко".Современники об Аркадии Аверченко:- Писатель Дмитрий Николаев: "Многие считали Аверченку русским Твеном. Некоторые в свое время предсказывали ему путь Чехова. Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без надрывов и смеха сквозь слезы".- Литератор Петр Пильский: "Всю свою жизнь Аверченко провел независимо, оставаясь вольной птицей, издатель и редактор собственного журнала, широко расходившегося, приносившего большие и легкие деньги".- Писательница Надежда Лохвицкая (Тэффи): "Как все настоящие остряки, был всегда серьезен. Говорил особенно, как-то скандируя слова, будто кого-то передразнивал. Вокруг него скоро образовалась целая свита. Все подделывались под его манеру говорить и все не переставая острили".Наталья Дремова 