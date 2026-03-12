https://crimea.ria.ru/20260312/Kakoy-segodnya-prazdnik-12-marta_-1118033061.html

Какой сегодня праздник: 12 марта

Какой сегодня праздник: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2026

Какой сегодня праздник: 12 марта

12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и картографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем... РИА Новости Крым, 12.03.2026

2026-03-12T00:00

2026-03-12T00:00

2026-03-12T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135571242_0:301:2913:1940_1920x0_80_0_0_1726e7ed4087c25657d224280840187f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 12 марта Россия поздравляет работников уголовно-исполнительной системы, а еще геодезистов и картографов, а Китай сажает деревья. Еще дата считается днем рождения балетной пачки.Что празднуют в миреВ России 12 марта отмечают День работников уголовно-исполнительной системы. Дата праздника приурочена к событию 12 марта 1879 года: в этот день император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.Еще в нашей стране в этот день поздравляют геодезистов и картографов. Профессия картографа появилась в марте 1720 года: приказом Петра I были начаты первые картографические съемки. Но искусство составления географических чертежей было известно в России уже в средние века.В Китае и Тайване – День посадки деревьев. Праздник установлен в честь выдающегося революционера Сунь Ятсена и отмечается в день его смерти – 12 марта. Именно Сунь Ятсен выступил с инициативой массовых посадок деревьев. По сложившейся традиции в мероприятии участвуют руководители правящей партии и государства.Еще сегодня Дeнь зaпpeтa нa уныниe, Вceмиpный дeнь aнaнaca и Дeнь paбoтaющиx мaм. Имeнины у Виктopии, Cepгeя, Пeтpa, Миxaилa, Тимoфeя, Cтeпaнa, Мaкapa, Мapкиaнa, Титa, Пpoкoпия, Якoвa, Юлиaнa.Знаменательные событияВ 1832 году в балете появилась особая юбка – пачка. Профессиональную одежду танцовщиц представили в Париже на премьере балета Жана Шнейцхоффера "Сильфида". Ее надела балерина с мировым именем Мария Тальони.В 1912 году в Соединенных Штатах Америки основано скаутское движение для девочек и девушек – The Girl Guides.В 1940 году подписан договор о завершении советско-финской войны, по которому СССР получил Выборг и Западную Карелию.Кто родился12 марта 1737 года родился русский архитектор, один из основоположников русского классицизма Василий Баженов, оказавший огромное влияние на развитие отечественной архитектуры второй половины XVIII века. Среди его творений – Царицынский и Петровский дворцы, здание арсенала на Литейной в Петербурге, Владимирская церковь в подмосковном Быково.В 1863 году на свет появился русский естествоиспытатель и мыслитель Владимир Вернадский, положивший начало комплексу современных наук о Земле – геохимии, биогеохимии, радиогеологии, гидрогеологии. Учение Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало сильное влияние на формирование современного экологического сознания.Также 12 марта родились актрисы Лайза Минелли и Татьяна Лютаева, хореограф Егор Дружинин, певец Алексей Чумаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты