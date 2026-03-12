https://crimea.ria.ru/20260312/40-podzemnykh-tolkov-v-turtsii--lyudi-pokidayut-doma-1154292915.html

40 подземных толчков в Турции – люди покидают дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Новая серия землетрясений произошла в Турции в среду. Как сообщается на сайте европейского сейсмологического центра, магнитуда самого сильного толчка составила 4 балла.По данным сейсмологов, толчок магнитудой в 4 балла зарегистрирован в 17:49 по московскому времени в 25 километрах к юго-западу от 13-тысяного города Алтпынар, расположенного в центральной части страны. Очаг залегал на глубине 8 километров.Как сообщает РИА Новости, землетрясение ощутили также в нескольких районах Анкары. Люди покинули свои дома и пока не спешат возвращаться в здания, опасаясь возможных повторных толчков. Местные власти и службы экстренного реагирования продолжают мониторинг ситуации.По данным европейского сейсмоцентра, всего с 7 часов утра четверга в западной центральной и восточной частях Турции произошло около 40 подземных толчков разной силы с максимальной магнитудой до 2,8 балла. О пострадавших или разрушениях инфраструктуры к этому времени не сообщается.Накануне землетрясение магнитудой 5.2 балла зафиксировано в Туркменистане, кроме того, новая серия подземных толчков с максимальной магнитудой до 4 баллов произошла в Турции. Также около 50 подземных толков были зафиксированы в западной, восточной и центральной частях Турции во вторник. Магнитуда самого мощного толчка достигла 4.2. балла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа причина землетрясения в Краснодарском краеПочему ученые не могут предсказать землетрясенияЗемлетрясение в Сочи – каковы риски для Крыма

