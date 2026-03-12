Рейтинг@Mail.ru
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2026
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2026
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом. Об... РИА Новости Крым, 12.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе 19 вражеских дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, шесть – над Курской, три – над Брянской областями и два – над территорией Республики Крым, перечислили в российском военном ведомстве.В первой половине дня в четверг дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом. Днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.В Анапе утром в четверг отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атаки беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знатьВСУ ударили по больнице в ДНР – восемь медиков погибли и десять раненыхРоссийские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ

Над Крымом и еще тремя регионами РФ перехватили и уничтожили 30 беспилотников ВСУ

21:01 12.03.2026 (обновлено: 21:16 12.03.2026)
 
Работа ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", сказано в сообщении.
В том числе 19 вражеских дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, шесть – над Курской, три – над Брянской областями и два – над территорией Республики Крым, перечислили в российском военном ведомстве.
В первой половине дня в четверг дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом. Днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.
В Анапе утром в четверг отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атаки беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого дрона.
