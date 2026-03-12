https://crimea.ria.ru/20260312/30-dronov-perekhvatili-i-unichtozhili-nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rf-1154294957.html
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ - РИА Новости Крым, 12.03.2026
30 дронов перехватили и уничтожили над Крымом и еще тремя регионами РФ
30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом. Об... РИА Новости Крым, 12.03.2026
2026-03-12T21:01
2026-03-12T21:01
2026-03-12T21:16
новости
новости крыма
крым
белгородская область
курская область
брянская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 30 вражеских дронов перехватили и уничтожили российскими силами ПВО во второй половине дня в четверг над регионами РФ, два из них ликвидировали над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе 19 вражеских дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, шесть – над Курской, три – над Брянской областями и два – над территорией Республики Крым, перечислили в российском военном ведомстве.В первой половине дня в четверг дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Крымом. Днем 12 марта ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Кубани, один человек погиб, еще двое ранены.В Анапе утром в четверг отменили занятия в школах и детсадах из-за угрозы атаки беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков сбитого дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсация ущерба от атак беспилотников – где получить и что знатьВСУ ударили по больнице в ДНР – восемь медиков погибли и десять раненыхРоссийские военные сбили 6 снарядов HIMARS и 447 беспилотников ВСУ
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e955df85a3d001a1c1018f08d0f89a6f.jpg
