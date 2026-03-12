22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

https://crimea.ria.ru/20260312/22-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1154263575.html

Новая попытка удара по Крыму отражена в ночь на четверг силами противовоздушной обороны. Над полуостровом, Черным и Азовским морями сбили 24 украинских... РИА Новости Крым, 12.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Новая попытка удара по Крыму отражена в ночь на четверг силами противовоздушной обороны. Над полуостровом, Черным и Азовским морями сбили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Кроме того, 30 вражеских дронов сбили над территорией Краснодарского края, еще 10 – над Ростовской областью, по пять – над Брянской и Белгородской областями, три – над Курской, два – над Калужской и один – над Воронежской областями.Накануне вечером сообщалось, что дежурные силы и средства ПВО России вечером уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем. В первой половине дня в среду российские военные сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять – над акваторией Черного моря и Крымом. А в течение ночи на 11 марта уничтожено еще 185 БПЛА, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани горит нефтебазаОбломки дрона упали во двор многоквартирного дома в КраснодареФрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе

