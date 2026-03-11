https://crimea.ria.ru/20260311/vtb-usilil-podderzhku-detsko-yunosheskogo-sporta-v-krymu-1153765163.html

ВТБ усилил поддержку детско-юношеского спорта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. ВТБ совместно с Фондом развития детского спорта Республики Крым усиливает поддержку детско-юношеского спорта в регионе, сообщает пресс-служба банка.За последние месяцы был реализован ряд значимых проектов — от приобретения экипировки для спортсменов до организации участия крымских команд в крупных турнирах.В январе 2026 года в спортивной школе водных видов спорта им. В. С. Маргаритова фонд при участии ВТБ провел церемонию награждения победителей и призеров всероссийских и региональных соревнований по боевым видам спорта.На мероприятии отметили спортсменов и тренеров трех федераций — тхэквондо ГТФ, каратэ шотокан и каратэ киокусинкай, показавших высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях в прошедшем году.В рамках проекта "Доступный спорт" банк помогает фонду закупать спортивную форму для сборных команд Крыма, инвентарь для юных спортсменов из многодетных семей, а также для детей участников и ветеранов СВО. Недавно оборудование для занятий киокусинкай карате получили спортсмены из Феодосии.Кроме того, при участии банка также была организована поездка крымских спортсменов на Первенство Южного федерального округа по киокусинкай карате, в котором приняли участие более 1200 спортсменов. Команда Республики Крым достойно представила регион и показала высокий уровень подготовки.В феврале банк помог крымской команде выехать на международные соревнования Russian Open Cup в Москве. А уже в апреле юные спортсмены представят регион на Belarus Open Cup в Минске среди стран СНГ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

