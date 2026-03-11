Рейтинг@Mail.ru
ВТБ усилил поддержку детско-юношеского спорта в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2026
ВТБ усилил поддержку детско-юношеского спорта в Крыму
ВТБ усилил поддержку детско-юношеского спорта в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2026
ВТБ усилил поддержку детско-юношеского спорта в Крыму
ВТБ совместно с Фондом развития детского спорта Республики Крым усиливает поддержку детско-юношеского спорта в регионе, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. ВТБ совместно с Фондом развития детского спорта Республики Крым усиливает поддержку детско-юношеского спорта в регионе, сообщает пресс-служба банка.За последние месяцы был реализован ряд значимых проектов — от приобретения экипировки для спортсменов до организации участия крымских команд в крупных турнирах.В январе 2026 года в спортивной школе водных видов спорта им. В. С. Маргаритова фонд при участии ВТБ провел церемонию награждения победителей и призеров всероссийских и региональных соревнований по боевым видам спорта.На мероприятии отметили спортсменов и тренеров трех федераций — тхэквондо ГТФ, каратэ шотокан и каратэ киокусинкай, показавших высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях в прошедшем году.В рамках проекта "Доступный спорт" банк помогает фонду закупать спортивную форму для сборных команд Крыма, инвентарь для юных спортсменов из многодетных семей, а также для детей участников и ветеранов СВО. Недавно оборудование для занятий киокусинкай карате получили спортсмены из Феодосии.Кроме того, при участии банка также была организована поездка крымских спортсменов на Первенство Южного федерального округа по киокусинкай карате, в котором приняли участие более 1200 спортсменов. Команда Республики Крым достойно представила регион и показала высокий уровень подготовки.В феврале банк помог крымской команде выехать на международные соревнования Russian Open Cup в Москве. А уже в апреле юные спортсмены представят регион на Belarus Open Cup в Минске среди стран СНГ.
ВТБ усилил поддержку детско-юношеского спорта в Крыму

10:00 11.03.2026
 
© Пресс-служба ВТБ
ВТБ усилил поддержку детско-юношеского спорта в Крыму
© Пресс-служба ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. ВТБ совместно с Фондом развития детского спорта Республики Крым усиливает поддержку детско-юношеского спорта в регионе, сообщает пресс-служба банка.
За последние месяцы был реализован ряд значимых проектов — от приобретения экипировки для спортсменов до организации участия крымских команд в крупных турнирах.
В январе 2026 года в спортивной школе водных видов спорта им. В. С. Маргаритова фонд при участии ВТБ провел церемонию награждения победителей и призеров всероссийских и региональных соревнований по боевым видам спорта.
На мероприятии отметили спортсменов и тренеров трех федераций — тхэквондо ГТФ, каратэ шотокан и каратэ киокусинкай, показавших высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях в прошедшем году.
"Мы видим, что системная поддержка дает результат: крымские спортсмены уверенно выступают на всероссийском уровне и выходят на международную арену. Для нас важно не просто поддерживать отдельные турниры, а создавать условия, при которых талантливые ребята могут расти и добиваться серьезных побед", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
В рамках проекта "Доступный спорт" банк помогает фонду закупать спортивную форму для сборных команд Крыма, инвентарь для юных спортсменов из многодетных семей, а также для детей участников и ветеранов СВО. Недавно оборудование для занятий киокусинкай карате получили спортсмены из Феодосии.
Кроме того, при участии банка также была организована поездка крымских спортсменов на Первенство Южного федерального округа по киокусинкай карате, в котором приняли участие более 1200 спортсменов. Команда Республики Крым достойно представила регион и показала высокий уровень подготовки.
В феврале банк помог крымской команде выехать на международные соревнования Russian Open Cup в Москве. А уже в апреле юные спортсмены представят регион на Belarus Open Cup в Минске среди стран СНГ.
