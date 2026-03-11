Рейтинг@Mail.ru
ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке" - РИА Новости Крым, 11.03.2026
ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"
ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке" - РИА Новости Крым, 11.03.2026
ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"
Россияне через "тревожную кнопку" заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Россияне через "тревожную кнопку" заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.Наибольшая доля транзакций, по которым россияне нажимают "тревожную кнопку", приходится на СБП-переводы между физлицами (33,5%), на переводы по реквизитам - 18,6%, на переводы другому клиенту банка – 8,5%, также отмечается там.Активнее всего сервисом пользуются молодые люди (от 14 до 30 лет) - на них приходится 42% обращений и 38% от сумм. А вот люди старше 40 лет обращаются в банк реже, но на более существенные суммы: 38% обращений и почти половина средств (49%)."Тревожная кнопка" внедрена в ВТБ Онлайн в октябре 2025 года. Клиент может отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. Справка формируется автоматически, и клиент может скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы", - сообщает ВТБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Россияне через "тревожную кнопку" заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Через "тревожную кнопку" россияне заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тысяч рублей, подсчитали эксперты ВТБ. Чаще всего ее использует молодежь, самые крупные суммы – у пользователей старше 40 лет", - говорится в сообщении.
Наибольшая доля транзакций, по которым россияне нажимают "тревожную кнопку", приходится на СБП-переводы между физлицами (33,5%), на переводы по реквизитам - 18,6%, на переводы другому клиенту банка – 8,5%, также отмечается там.
Активнее всего сервисом пользуются молодые люди (от 14 до 30 лет) - на них приходится 42% обращений и 38% от сумм. А вот люди старше 40 лет обращаются в банк реже, но на более существенные суммы: 38% обращений и почти половина средств (49%).
"Тревожная кнопка" внедрена в ВТБ Онлайн в октябре 2025 года. Клиент может отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. Справка формируется автоматически, и клиент может скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы", - сообщает ВТБ.
