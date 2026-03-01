Весна пришла: погода в Крыму в среду

" Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3..+2, на южном и восточном побережье до +6; днем воздух прогреется до +12…17, в горах до +5…10", - уточнили синоптики.

Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается до +6, днем потеплеет до +15 градусов.