Весна пришла: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода благодаря влиянию антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода благодаря влиянию антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0; днем +15…17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается до +6, днем потеплеет до +15 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода благодаря влиянию антициклона. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3..+2, на южном и восточном побережье до +6; днем воздух прогреется до +12…17, в горах до +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0; днем +15…17.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.
Тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью ожидается до +6, днем потеплеет до +15 градусов.
