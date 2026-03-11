https://crimea.ria.ru/20260311/v-sochi-otrazhayut-ataku-bespilotnikov-vsu-1154250990.html
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
ВСУ снова атакуют Сочи беспилотниками, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T15:49
2026-03-11T15:49
2026-03-11T15:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Сочи беспилотниками, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Прошунин попросил горожан и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Тем, кто живет рядом с береговой линией – ни в коем случае не следует выходить на улицу, предупредил он.Ранее Прошунин сообщал о беспрецедентной по длительности атаке врагов на город-курорт - она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: в 16:42 в 23:20.В среду днем при падении обломков беспилотника в Адлеровском районе пострадал один человек.На протяжении всего этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
В Сочи ПВО отражает атаку украинских беспилотников
15:49 11.03.2026 (обновлено: 15:58 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Сочи беспилотниками, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб", - написал он своем Telegram-канале.
Прошунин попросил горожан и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Тем, кто живет рядом с береговой линией – ни в коем случае не следует выходить на улицу, предупредил он.
Ранее Прошунин сообщал о беспрецедентной по длительности атаке врагов на город-курорт - она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: в 16:42 в 23:20.
В среду днем при падении обломков беспилотника в Адлеровском районе пострадал один человек
.
На протяжении всего этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
