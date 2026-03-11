https://crimea.ria.ru/20260311/v-sochi-otrazhayut-ataku-bespilotnikov-vsu-1154250990.html

В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ

В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Сочи беспилотниками, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Прошунин попросил горожан и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Тем, кто живет рядом с береговой линией – ни в коем случае не следует выходить на улицу, предупредил он.Ранее Прошунин сообщал о беспрецедентной по длительности атаке врагов на город-курорт - она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: в 16:42 в 23:20.В среду днем при падении обломков беспилотника в Адлеровском районе пострадал один человек.На протяжении всего этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

