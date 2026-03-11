Рейтинг@Mail.ru
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/v-sochi-otrazhayut-ataku-bespilotnikov-vsu-1154250990.html
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
ВСУ снова атакуют Сочи беспилотниками, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T15:49
2026-03-11T15:58
сочи
атаки всу
андрей прошунин
новости сво
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Сочи беспилотниками, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Прошунин попросил горожан и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Тем, кто живет рядом с береговой линией – ни в коем случае не следует выходить на улицу, предупредил он.Ранее Прошунин сообщал о беспрецедентной по длительности атаке врагов на город-курорт - она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: в 16:42 в 23:20.В среду днем при падении обломков беспилотника в Адлеровском районе пострадал один человек.На протяжении всего этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11672914e9c0d00eb2fd9dd22f0968a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, атаки всу, андрей прошунин, новости сво, краснодарский край
В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ

В Сочи ПВО отражает атаку украинских беспилотников

15:49 11.03.2026 (обновлено: 15:58 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. ВСУ снова атакуют Сочи беспилотниками, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб", - написал он своем Telegram-канале.
Прошунин попросил горожан и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Тем, кто живет рядом с береговой линией – ни в коем случае не следует выходить на улицу, предупредил он.
Ранее Прошунин сообщал о беспрецедентной по длительности атаке врагов на город-курорт - она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом. За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: в 16:42 в 23:20.
В среду днем при падении обломков беспилотника в Адлеровском районе пострадал один человек.
На протяжении всего этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиАтаки ВСУАндрей ПрошунинНовости СВОКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
15:49В Сочи отражают атаку беспилотников ВСУ
15:28Российская лыжница принесла сборной РФ четвертое золото на Паралимпиаде
15:19Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе
14:56Путин поручил создавать современную производственную базу в колледжах
14:38Любовь к родине: Кравцов оценил воспитательную роль Нового Херсонеса
14:35В Севастополе закрыли рейд
14:30Грозит ли Трампу импичмент на фоне эскалации на Ближнем Востоке
14:20Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
14:13Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14:02Почему при снижении инфляции цены растут
13:47Новые землетрясения произошли в Турции и Туркменистане – что известно
13:27В Крыму реконструируют четыре подстанции в этом году
13:19Как долго в России продлятся ограничения интернета
13:12В Крыму рассматривают перспективу ввода новых месторождений газа
13:06Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
12:59ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"
12:53Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
12:48Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
12:38Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
Лента новостейМолния