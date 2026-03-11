https://crimea.ria.ru/20260311/v-sochi-oblomki-bpla-upali-na-mnogoetazhku--nachalsya-pozhar-1154255319.html
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
В Лазаревском районе Сочи тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T17:26
2026-03-11T17:26
2026-03-11T17:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Кроме того, обломки украинского беспилотника попали в здание одного из неработающих сочинских санаториев."Санаторий "Ставрополье" закрыт уже несколько лет. Возгорания и серьезных повреждений нет", – констатировали в оперштабе. И уточнили, что в данном случае также обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают специальные и оперативные службы.Обломки украинских дронов ранее в среду также упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре и попали в многоквартирный дом в Анапе. Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным моремАтака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
