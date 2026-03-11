Рейтинг@Mail.ru
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар
В Лазаревском районе Сочи тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 11.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Кроме того, обломки украинского беспилотника попали в здание одного из неработающих сочинских санаториев."Санаторий "Ставрополье" закрыт уже несколько лет. Возгорания и серьезных повреждений нет", – констатировали в оперштабе. И уточнили, что в данном случае также обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают специальные и оперативные службы.Обломки украинских дронов ранее в среду также упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре и попали в многоквартирный дом в Анапе. Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.
новости, сочи, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, краснодарский край, новости сво
В Сочи обломки БПЛА упали на многоэтажку – начался пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Лазаревском районе Сочи тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже 5-этажного дома локализовали. Представители администрации района работают с жильцами для оказания необходимой помощи. Пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Кроме того, обломки украинского беспилотника попали в здание одного из неработающих сочинских санаториев.
"Санаторий "Ставрополье" закрыт уже несколько лет. Возгорания и серьезных повреждений нет", – констатировали в оперштабе. И уточнили, что в данном случае также обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают специальные и оперативные службы.
Обломки украинских дронов ранее в среду также упали во двор многоквартирного дома в Краснодаре и попали в многоквартирный дом в Анапе. Также днем в среду сообщалось, что в Адлеровском районе Сочи при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Фрагменты повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины.
