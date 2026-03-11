https://crimea.ria.ru/20260311/v-sochi-dron-upal-na-zhilom-dom--ranen-chelovek-1153847533.html

В Сочи дрон упал на жилом дом – ранен человек

В Сочи дрон упал на жилом дом – ранен человек - РИА Новости Крым, 11.03.2026

В Сочи дрон упал на жилом дом – ранен человек

При падении обломков беспилотника в Адлеровском районе Сочи пострадал один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. При падении обломков беспилотника в Адлеровском районе Сочи пострадал один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперативном штабе.По информации мэра Сочи Андрея Прошунина, ситуация с атаками вражеских БПЛА в городе остается сложной."За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: днем, в 16:42, и поздним вечером, в 23:20. Отмены нет до сих пор. К счастью, пока обошлось без сильных последствий", - написал Прошунин.Он отметил, что на протяжении всего этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В одну из атак только в Адлерском районе дополнительно обеспечили номерами порядка 400 пассажиров, большое количество людей размещают авиакомпании.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 42 человек. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Также средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

