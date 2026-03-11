В Сочи дрон упал на жилом дом – ранен человек

https://crimea.ria.ru/20260311/v-sochi-dron-upal-na-zhilom-dom--ranen-chelovek-1153847533.html
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. При падении обломков беспилотника в Адлеровском районе Сочи пострадал один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперативном штабе.По информации мэра Сочи Андрея Прошунина, ситуация с атаками вражеских БПЛА в городе остается сложной."За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: днем, в 16:42, и поздним вечером, в 23:20. Отмены нет до сих пор. К счастью, пока обошлось без сильных последствий", - написал Прошунин.Он отметил, что на протяжении всего этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В одну из атак только в Адлерском районе дополнительно обеспечили номерами порядка 400 пассажиров, большое количество людей размещают авиакомпании.Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 42 человек. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших.Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин.Также средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
СИМФЕРОПОЛЬ,11 мар – РИА Новости Крым. При падении обломков беспилотника в Адлеровском районе Сочи пострадал один человек. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"Фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь, без госпитализации", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперативном штабе.
По информации мэра Сочи Андрея Прошунина, ситуация с атаками вражеских БПЛА в городе остается сложной.
"За вчерашние сутки режим опасности вводился дважды: днем, в 16:42, и поздним вечером, в 23:20. Отмены нет до сих пор. К счастью, пока обошлось без сильных последствий", - написал Прошунин.
Он отметил, что на протяжении всего этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В одну из атак только в Адлерском районе дополнительно обеспечили номерами порядка 400 пассажиров, большое количество людей размещают авиакомпании.
Во вторник вечером ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске. В результате шесть человек погибли и 37 ранены. Позже стало известно, что количество раненых выросло до 42 человек. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших. Рано утром в среду беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, девять воздушных целей сбили в районе Северной стороны и Фиолента. Зафиксированы пожары и повреждения домов и машин. Также средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 185 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.