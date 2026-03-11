https://crimea.ria.ru/20260311/v-simferopolskom-tsirke-naznachena-ispolnyayuschaya-obyazannosti-direktora-1154251402.html
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:01
2026-03-11T16:01
2026-03-11T16:03
новости крыма
крым
симферополь
цирк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111651/78/1116517815_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_24ba4ac0eeb4498352e03a24fba09df4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.В пресс-службе подчеркнули, что это назначение стало символом преемственности традиций, уважения к истории и уверенного движения вперед для всего коллектива."Это назначение имеет особое значение для нашего цирка. Олимпия Борисовна продолжит семейное дело своих выдающихся предшественников – великого деда и отца, чьи имена неразрывно связаны с историей и развитием циркового искусства в Симферополе", – сказано в сообщении.Директор симферопольского цирка Борис Тезиков ушел из жизни 28 февраля в возрасте 65 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борис Тезиков – биографияЦирк в Симферополе могут передать в федеральную собственностьКак в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111651/78/1116517815_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_98429bf229a8a3025b32e5dcc2b7b1ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, симферополь, цирк
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
Исполняющей обязанности директора Симферопольского цирка стала Олимпия Тезикова
16:01 11.03.2026 (обновлено: 16:03 11.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.
"В ходе собрания коллектива, Министерство культуры Республики Крым в лице Министра культуры Республики Крым Манежиной Татьяны Анатольевны и Заместителя Министра культуры Республики Крым Терещенко Андрея Николаевича объявило о назначении Тезиковой Олимпии Борисовны исполняющей обязанности директора – художественного руководителя Симферопольского государственного цирка имени Б. Тезикова", – сообщили в пресс-службе цирка.
В пресс-службе подчеркнули, что это назначение стало символом преемственности традиций, уважения к истории и уверенного движения вперед для всего коллектива.
"Это назначение имеет особое значение для нашего цирка. Олимпия Борисовна продолжит семейное дело своих выдающихся предшественников – великого деда и отца, чьи имена неразрывно связаны с историей и развитием циркового искусства в Симферополе", – сказано в сообщении.
Директор симферопольского цирка Борис Тезиков
ушел из жизни 28 февраля в возрасте 65 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: