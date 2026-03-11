https://crimea.ria.ru/20260311/v-simferopolskom-tsirke-naznachena-ispolnyayuschaya-obyazannosti-direktora-1154251402.html

В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора

В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора

Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.В пресс-службе подчеркнули, что это назначение стало символом преемственности традиций, уважения к истории и уверенного движения вперед для всего коллектива."Это назначение имеет особое значение для нашего цирка. Олимпия Борисовна продолжит семейное дело своих выдающихся предшественников – великого деда и отца, чьи имена неразрывно связаны с историей и развитием циркового искусства в Симферополе", – сказано в сообщении.Директор симферопольского цирка Борис Тезиков ушел из жизни 28 февраля в возрасте 65 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борис Тезиков – биографияЦирк в Симферополе могут передать в федеральную собственностьКак в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность

