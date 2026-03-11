Рейтинг@Mail.ru
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора
Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T16:01
2026-03-11T16:03
новости крыма
крым
симферополь
цирк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.В пресс-службе подчеркнули, что это назначение стало символом преемственности традиций, уважения к истории и уверенного движения вперед для всего коллектива."Это назначение имеет особое значение для нашего цирка. Олимпия Борисовна продолжит семейное дело своих выдающихся предшественников – великого деда и отца, чьи имена неразрывно связаны с историей и развитием циркового искусства в Симферополе", – сказано в сообщении.Директор симферопольского цирка Борис Тезиков ушел из жизни 28 февраля в возрасте 65 лет.
новости крыма, крым, симферополь, цирк
В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора

Исполняющей обязанности директора Симферопольского цирка стала Олимпия Тезикова

16:01 11.03.2026 (обновлено: 16:03 11.03.2026)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПрохожие у здания государственного цирка имени Бориса Тезикова в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Исполняющей обязанности директора Симферопольском государственного цирка стала Олимпия Тезикова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.
"В ходе собрания коллектива, Министерство культуры Республики Крым в лице Министра культуры Республики Крым Манежиной Татьяны Анатольевны и Заместителя Министра культуры Республики Крым Терещенко Андрея Николаевича объявило о назначении Тезиковой Олимпии Борисовны исполняющей обязанности директора – художественного руководителя Симферопольского государственного цирка имени Б. Тезикова", – сообщили в пресс-службе цирка.
В пресс-службе подчеркнули, что это назначение стало символом преемственности традиций, уважения к истории и уверенного движения вперед для всего коллектива.
"Это назначение имеет особое значение для нашего цирка. Олимпия Борисовна продолжит семейное дело своих выдающихся предшественников – великого деда и отца, чьи имена неразрывно связаны с историей и развитием циркового искусства в Симферополе", – сказано в сообщении.
Директор симферопольского цирка Борис Тезиков ушел из жизни 28 февраля в возрасте 65 лет.
Новости КрымаКрымСимферопольЦирк
 
