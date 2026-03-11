Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/v-sevastopole-u-zakladchika-izyali-polkilo-mefedrona-1153844984.html
В Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона
В Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона
Севастопольские оперативники наркоконтроля задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T09:31
2026-03-11T09:31
наркотики
севастополь
новости севастополя
умвд россии по севастополю
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153844871_0:3:1240:701_1920x0_80_0_0_dd9b0a854f9214be29ef63fd5bf022e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники наркоконтроля задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как сообщили в ведомстве, злоумышленник забрал из схрона партию наркотиков и направился домой, где должен был подготовить товар для реализации. По пути его задержали полицейские.В его квартире обнаружены электронные весы, упаковочный материал, 18 готовых свертков и более 560 граммов наркотического средства мефедрон, что является особо крупным размером.Ранее мужчина уже отбывал срок за торговлю наркотиками. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики пресекли канал поставки наркотиков в КрымКрымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0b/1153844871_151:0:1090:704_1920x0_80_0_0_a5dedd7dacdb09d1465f3c1d105622a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наркотики, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, закон и право
В Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона

В Севастополе мужчина пытался сбыть полкилограмма мефедрона

09:31 11.03.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона
В Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники наркоконтроля задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как сообщили в ведомстве, злоумышленник забрал из схрона партию наркотиков и направился домой, где должен был подготовить товар для реализации. По пути его задержали полицейские.
В его квартире обнаружены электронные весы, упаковочный материал, 18 готовых свертков и более 560 граммов наркотического средства мефедрон, что является особо крупным размером.
Ранее мужчина уже отбывал срок за торговлю наркотиками. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории
Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер
 
наркотикиСевастопольНовости СевастополяУМВД России по СевастополюЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59ВТБ подсчитал, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке"
12:53Дроны атаковали автомобили с гражданскими в Белгородской области
12:48Крым в тренде – число бронирований на лето выросло до 40%
12:38Путин присвоил рядовому из Самары звание Героя РФ за подвиг в Донбассе
12:32Два человека погибли в Запорожской области при атаке ВСУ
12:19Российские военные освободили Червоную Зарю в Сумской области
12:15Крым готовит для туристов гастрономические сюрпризы
12:07В Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечания
11:59Мошенники рассылают письма от имени ФНС для кражи денег
11:58В Феодосии назначили нового заместителя мэра
11:51Один человек погиб и шестеро ранены при атаках ВСУ по Херсонской области
11:40Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
11:36Хронология "короны" – инфографика к годовщине начала пандемии
11:22Длительный отдых в марте – куда едут россияне
11:13Хищение скифского золота – Следком возбудил дело
11:05На Чуфут-Кале в Крыму заблудился мужчина
10:55Уголовное дело возбуждено после ракетной атаки ВСУ на Брянск
10:54В Сочи дрон упал на жилом дом – ранен человек
10:48В Брянской области объявили траур по погибшим от ракетного удара ВСУ
10:45Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
Лента новостейМолния