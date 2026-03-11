https://crimea.ria.ru/20260311/v-sevastopole-u-zakladchika-izyali-polkilo-mefedrona-1153844984.html

В Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона

В Севастополе у закладчика изъяли полкило мефедрона

Севастопольские оперативники наркоконтроля задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники наркоконтроля задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, намеревавшегося сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как сообщили в ведомстве, злоумышленник забрал из схрона партию наркотиков и направился домой, где должен был подготовить товар для реализации. По пути его задержали полицейские.В его квартире обнаружены электронные весы, упаковочный материал, 18 готовых свертков и более 560 граммов наркотического средства мефедрон, что является особо крупным размером.Ранее мужчина уже отбывал срок за торговлю наркотиками. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики пресекли канал поставки наркотиков в КрымКрымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер

