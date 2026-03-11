Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260311/v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1153753557.html
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 11.03.2026
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.03.2026
2026-03-11T05:47
2026-03-11T05:47
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу

05:47 11.03.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены - в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил он в Telegram-канале.
Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22Суд отказал экс-премьеру Крыма Бальбеку в жалобе на заочный арест
09:14В Крыму и на Кубани активизировались клещи
08:48Аренда квартир в Крыму: как изменились цены
08:22Огонь, вода и медные трубы Георгия Юматова
08:11Не мужик с бензопилой: как в Крыму надо обрезать деревья весной
07:56185 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:43Крупный ландшафтный пожар на западе Крыма потушили
07:35В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
07:33В Крыму стартовал автопробег в честь 12-летия воссоединения с Россией
07:18Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно к этому часу
07:16Снова наличные: что стоит за сокращением безнала в России
07:02Массированная атака ВСУ на Ростовскую область - что известно
06:41ЕГЭ под родительским контролем: как в Крыму готовятся к экзаменам
06:13Новая атака ВСУ на Севастополь: сбито пять воздушных целей
06:06Новое "контрнаступление" ВСУ: когда оно возможно и чьими силами
05:51Над Севастополем работает ПВО
05:47В Севастополе объявлена воздушная тревога
00:01Весна пришла: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 марта
22:48Атака на Брянск и пожар в гимназии в Севастополе: главное за день
Лента новостейМолния